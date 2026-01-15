Hande Erçel Vefat Eden Annesini Anlatırken Serenay Sarıkaya’nın Tepkisi Dikkat Çekti

Rahat rahat Türkiye'nin en popüler iki kadın oyuncusu olarak gösterebileceğimiz Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya, geceden ödülle ayrılan ve gece boyu tüm gözleri üzerine çeken iki isim oldu!

Hande Erçel, Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu ödülünü alırken Serenay Sarıkaya da ELLE Kızı seçildi.

Birbirleriyle herhangi bir sürtüşmeleri olmasa da sıkı fıkı olmayan Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'in ortak geçmişi Kerem Bürsin biliyorsunuz. Bürsin'in eski iki büyük aşkı ne zaman yan yana gelse büyük olay kopuyor, gözler hemen onlara çevriliyor...