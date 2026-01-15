onedio
Hande Erçel Vefat Eden Annesini Anlatırken Serenay Sarıkaya'nın Tepkisi Dikkat Çekti

Hande Erçel Vefat Eden Annesini Anlatırken Serenay Sarıkaya’nın Tepkisi Dikkat Çekti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.01.2026 - 19:13

ELLE Style Awards gecesi her sene olduğu gibi bu sene de, hemen hemen her detayıyla enine boyuna konuşuldu! Geceden ödülle ayrılan Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya'nın bir anı sosyal medya kullanıcılarının gözlerini doldurdu... 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Dün geceye damgasını vuran ELLE Style Awards gecesinde birtakım denk gelişler yaşandı!

Dün geceye damgasını vuran ELLE Style Awards gecesinde birtakım denk gelişler yaşandı!

Rahat rahat Türkiye'nin en popüler iki kadın oyuncusu olarak gösterebileceğimiz Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya, geceden ödülle ayrılan ve gece boyu tüm gözleri üzerine çeken iki isim oldu!

Hande Erçel, Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu ödülünü alırken Serenay Sarıkaya da ELLE Kızı seçildi. 

Birbirleriyle herhangi bir sürtüşmeleri olmasa da sıkı fıkı olmayan Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'in ortak geçmişi Kerem Bürsin biliyorsunuz. Bürsin'in eski iki büyük aşkı ne zaman yan yana gelse büyük olay kopuyor, gözler hemen onlara çevriliyor...

Fakat bu sefer dikkat çeken detay kalp eriten cinsten!

Fakat bu sefer dikkat çeken detay kalp eriten cinsten!

Hande Erçel, ELLE gecesinde çok hak ederek aldığı Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu için sahneye çıktığında oldukça dokunaklı bir konuşma yaptı. 

Hayatını kaybeden annesini anlatan Hande Erçel, aynı gecede ödül veren ablası Gamze Erçel'e söylediği sözlerle tüyleri diken diken etti. 

'Biz çok güzel bir annenin kızlarıyız' diyen Hande Erçel, 'Benim anlam annemin bütün izlerini taşıyor. Kendisi benim ilham kaynağım. Seni çok seviyorum' ifadelerini kullanmıştı. 

İşte tam da o anlarda Serenay Sarıkaya'nın Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'e bakışı, Hande'nin konuşması biter bitmez ilk alkışlayan kişi olması dikkat çekti.

Buyurun, o anları beraber görelim.

