Hande Erçel'in ELLE Style Awards Kombini Sınıfta Kaldı!
2026 ELLE Style Awards gecesine son zamanlarda pek düşkün olduğu altın sarısı renginde bir kombinle katılan Hande Erçel, yine gecenin gündemi olmayı başardı.
Hande Erçel'in kimileri tarafından çok beğenilen kombini, genel için sınıfta kaldı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Attığı her adımla olay olan Hande Erçel'i tanıtmaya da anlatmaya da gerek yok! İlmek ilmek dokuyarak bir star oldu kendisi.
Hande Erçel, geçtiğimiz saatlerde bu sene 11.'sini gerçekleştirilen ELLE Style Awards'da Hande Erçel de boy gösterdi.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
