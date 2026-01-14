onedio
Hande Erçel'in ELLE Style Awards Kombini Sınıfta Kaldı!

Hande Erçel'in ELLE Style Awards Kombini Sınıfta Kaldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.01.2026 - 22:56

2026 ELLE Style Awards gecesine son zamanlarda pek düşkün olduğu altın sarısı renginde bir kombinle katılan Hande Erçel, yine gecenin gündemi olmayı başardı. 

Hande Erçel'in kimileri tarafından çok beğenilen kombini, genel için sınıfta kaldı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Attığı her adımla olay olan Hande Erçel'i tanıtmaya da anlatmaya da gerek yok! İlmek ilmek dokuyarak bir star oldu kendisi.

Attığı her adımla olay olan Hande Erçel'i tanıtmaya da anlatmaya da gerek yok! İlmek ilmek dokuyarak bir star oldu kendisi.

Başlarda oyunculuğuyla tartışılsa da son birkaç yıl içerisinde kendisine ünlüler dünyasında bambaşka bir yer edinen Hande Erçel, uzun bir süre Türkiye'nin en ünlü ve en popüler kadınları arasında kalacak!

En son Hakan Sabancı'yla yaşadığı ayrılıkla ve hemen akabinde ünlü yapımcı Onur Güvenatam'la yaşamaya başladığı aşkla gündeme oturan Hande Erçel, sene boyunca birbirinden özel davetlerde ve etkinliklerde giydiği kombinlerle konuşuldu. 

Ne yalan söyleyelim? Hepsinin içinde de şahane gözüküyordu. O kadar ki kendine ait bir stil çizgisi oluşturdu ve her seçtiği kıyafet o günün en çok konuşulan meselesi haline geldi. 

O büyü bu gece itibariyle bozuldu.

Hande Erçel, geçtiğimiz saatlerde bu sene 11.'sini gerçekleştirilen ELLE Style Awards'da Hande Erçel de boy gösterdi.

Hande Erçel, geçtiğimiz saatlerde bu sene 11.'sini gerçekleştirilen ELLE Style Awards'da Hande Erçel de boy gösterdi.

Yılbaşında da trabzon burmasına benzetilen yoğun altın sarısı renginde bir alt üst takımla dikkat çeken Hande Erçel, yine aynı yoldan gitmeye karar verdi. 

Alaaddin'in cini yorumlarına aldırış etmeyen aksine üstüne giden Hande Erçel, ELLE kombiniyle bu sefer sınıfta kaldı. 

Elbette kombinine aşık olanlar, bu kombini taşıyabildiği için inanılmaz bir kadın olduğunu düşünenler vardı fakat bu sefer Hande'yi beğenmeyenler çoğunluktaydı.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
