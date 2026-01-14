Hande Erçel'in ELLE Style Awards Kombini Sınıfta Kaldı!

Başlarda oyunculuğuyla tartışılsa da son birkaç yıl içerisinde kendisine ünlüler dünyasında bambaşka bir yer edinen Hande Erçel, uzun bir süre Türkiye'nin en ünlü ve en popüler kadınları arasında kalacak!

En son Hakan Sabancı'yla yaşadığı ayrılıkla ve hemen akabinde ünlü yapımcı Onur Güvenatam'la yaşamaya başladığı aşkla gündeme oturan Hande Erçel, sene boyunca birbirinden özel davetlerde ve etkinliklerde giydiği kombinlerle konuşuldu.

Ne yalan söyleyelim? Hepsinin içinde de şahane gözüküyordu. O kadar ki kendine ait bir stil çizgisi oluşturdu ve her seçtiği kıyafet o günün en çok konuşulan meselesi haline geldi.

O büyü bu gece itibariyle bozuldu.