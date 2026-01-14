Gülben Ergen'in Oğlu Ares, Sahneye Babası Mustafa Erdoğan'ın Gösterisiyle Adım Attı!
Gülben Ergen'in 2009'da kucağına aldığı ikizlerinden biri olan Ares, sahneye ilk adımını attı! Mustafa Erdoğan'ın Anadolu Ateşi Troya oyununda oldukça duygusal anlar yaşandı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Yıllardır sesiyle kulağımızın pasını silen Gülben Ergen, aynı zamanda üç çocuk annesi biliyorsunuz.
Çift, 8 yıllık evliliklerini 2012 yılında ayırsa da etrafta daha çok görmek istediğimiz o örnek boşanan çiftlerden olmayı başardı.
Gülben Ergen'in ikizlerinden Ares, dün gece babası Mustafa Erdoğan'ın gösterisinde sahneye ilk adımını attı.
Gülben Ergen'in oğlunun performansından bir kesit de paylaştı.
