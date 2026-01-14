Gülben Ergen'in Oğlu Ares, Sahneye Babası Mustafa Erdoğan'ın Gösterisiyle Adım Attı!

Gencecik bir kızken hayatımıza giren, o zamandan bu yana da hep cana yakın, samimi tavırlarıyla dikkat çeken Gülben Ergen, toplumsal, gündeme dair konulardaki yardımları ve açıklamalarıyla da sık sık gündem oluyor.

Türk magazinin bol bol kaos, aşk ve başarıyla anılan isimlerinden biri olan Ergen, ilk evliliğini Yılmaz Erdoğan'ın abisi Mustafa Erdoğan'la yapmıştı.

Bu evlilikten üç çocuğu olan Ergen, önce büyük oğlu Atlas'ı, sonra da ikizleri Ares ve Güney'i kucağına almıştı.