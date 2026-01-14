onedio
Gülben Ergen'in Oğlu Ares, Sahneye Babası Mustafa Erdoğan'ın Gösterisiyle Adım Attı!

Gülben Ergen'in Oğlu Ares, Sahneye Babası Mustafa Erdoğan'ın Gösterisiyle Adım Attı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.01.2026 - 20:17

Gülben Ergen'in 2009'da kucağına aldığı ikizlerinden biri olan Ares, sahneye ilk adımını attı! Mustafa Erdoğan'ın Anadolu Ateşi Troya oyununda oldukça duygusal anlar yaşandı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yıllardır sesiyle kulağımızın pasını silen Gülben Ergen, aynı zamanda üç çocuk annesi biliyorsunuz.

Yıllardır sesiyle kulağımızın pasını silen Gülben Ergen, aynı zamanda üç çocuk annesi biliyorsunuz.

Gencecik bir kızken hayatımıza giren, o zamandan bu yana da hep cana yakın, samimi tavırlarıyla dikkat çeken Gülben Ergen, toplumsal, gündeme dair konulardaki yardımları ve açıklamalarıyla da sık sık gündem oluyor. 

Türk magazinin bol bol kaos, aşk ve başarıyla anılan isimlerinden biri olan Ergen, ilk evliliğini Yılmaz Erdoğan'ın abisi Mustafa Erdoğan'la yapmıştı. 

Bu evlilikten üç çocuğu olan Ergen, önce büyük oğlu Atlas'ı, sonra da ikizleri Ares ve Güney'i kucağına almıştı.

Çift, 8 yıllık evliliklerini 2012 yılında ayırsa da etrafta daha çok görmek istediğimiz o örnek boşanan çiftlerden olmayı başardı.

Çift, 8 yıllık evliliklerini 2012 yılında ayırsa da etrafta daha çok görmek istediğimiz o örnek boşanan çiftlerden olmayı başardı.

Oğulları hakkındaki her kararı birlikte alan ve her adımı beraber atan Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan, hiçbir zaman polemik veya anlaşmazlıklarıyla konuşulan eski eşlerden olmadı. 

Çok göz önünde olmasalar da Ergen'in oğulları gözümüzün önünde büyüdü. Şimdilerde Atlas 18, ikizler Ares ve Güney 16 yaşında. Eğitimlerine devam ettiklerini bildiğimiz kardeşler hakkında bu sefer heyecanlandıran bir haber var!

Gülben Ergen'in ikizlerinden Ares, dün gece babası Mustafa Erdoğan'ın gösterisinde sahneye ilk adımını attı.

Gülben Ergen'in oğlunun performansından bir kesit de paylaştı.

