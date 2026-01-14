onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Organ Nakli İçin Donör Bekleyen Ufuk Özkan'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Organ Nakli İçin Donör Bekleyen Ufuk Özkan'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.01.2026 - 16:56

Uzun bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan, dün yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Organ nakli için donör beklediği öğrenilen Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı. Geniş Aile ekibinden arkadaşları Fırat Tanış, Bihter Dinçel ve Bülend Çolak, oyuncuyu hastanede ziyaret etti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son bir sene ünlü oyuncu Ufuk Özkan için hiç kolay geçmedi.

Son bir sene ünlü oyuncu Ufuk Özkan için hiç kolay geçmedi.

Başta çok sevilen Geniş Aile olmak üzere, Zengin Kız Fakir Oğlan, Kalk Gidelim, Aile İşi gibi birçok yapımda rol alan Ufuk Özkan, geçtiğimiz aylarda hepimizi 'intihar girişimi' iddialarıyla korkutmuştu.

Kısa bir süre içerisinde Ufuk Özkan'ın intihar girişiminde bulunmadığını, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ettiğini öğrenmiştik. 

Aile, hastaneye kaldırılan Özkan’ın uzun süredir karaciğer yetmezliği ve siroz nedeniyle tedavi gördüğünü, yoğun bakım sürecinin de bu rahatsızlığa bağlı geliştiğini açıklamıştı. 

Ufuk Özkan'ın dün ne yazık ki yeniden hastaneye kaldırıldı. Ufuk Özkan'ın apar topar yeniden hastaneye kaldırılmasına ilişkin açıklama erkek kardeşinden gelmişti. Umut Özkan, Ufuk Özkan'ın durumunun kritik seyrettiğini ve organ nakli için donör arayışında olduklarını duyurdu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ufuk Özkan'ın son durumunun nasıl olduğu merak edilirken Geniş Aile ekibi, Özkan'ı hastanede ziyaret etti.

Ufuk Özkan'ın son durumunun nasıl olduğu merak edilirken Geniş Aile ekibi, Özkan'ı hastanede ziyaret etti.

Ufuk Özkan'ı ziyarete giden Fırat Tanış, Bihter Dinçel ve Bülend Çolak sevilen oyuncunun son halini paylaştı. 

Uzun bir aranın ardından ilk kez gördüğümüz Ufuk Özkan'ın zayıflığı ve bitkinliği dikkat çekerken Fırat Tanış, oyuncunun moralinin yüksek olduğunu aktardı. 

Tanış, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa; 'Bugün sevgili kardeşimiz Ufuk’ u ziyaret ettik. Morali yüksek. Sevenlerine, dostlarına çok selamı var.' notunu düştü. 

Ufuk Özkan'ın tez zamanda sağlığına kavuşmasını ve aramıza dönmesini diliyoruz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın