Hastaneye Kaldırılan Ufuk Özkan'ın Kardeşinden Organ Nakli Açıklaması

Hastaneye Kaldırılan Ufuk Özkan'ın Kardeşinden Organ Nakli Açıklaması

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
13.01.2026 - 08:48

'Geniş Aile', 'Oflu Hoca', 'Emret Komutanım', 'Cenazemize Hoşgeldiniz', 'Aile Terbiyesi' gibi projelerle tanınan Türk televizyonlarının bilindik yüzlerinden Ufuk Özkan, bir süredir sağlık sorunlarıyla gündemde. Hakkında ortaya atılan intihar iddiaları, ardından gelen açıklamalar ve 12 Ocak akşamı yeniden apar topar hastaneye kaldırılması, kamuoyunda soru işaretlerini artırdı.

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan abisinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz aylarda Ufuk Özkan hakkındaki “intihar girişimi” iddiaları kısa sürede yalanlanmış, oyuncunun karaciğer yetmezliği sebebiyle hasteneye kaldırıldığı öğrenilmişti.

Geçtiğimiz aylarda Ufuk Özkan hakkındaki “intihar girişimi” iddiaları kısa sürede yalanlanmış, oyuncunun karaciğer yetmezliği sebebiyle hasteneye kaldırıldığı öğrenilmişti.

Aile, Özkan’ın uzun süredir karaciğer yetmezliği ve siroz nedeniyle tedavi gördüğünü, yoğun bakım sürecinin de bu rahatsızlığa bağlı geliştiğini açıkladı.

Ünlü oyuncu hastaneden taburcu olduktan sonra 'Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum' ifadelerini kullanmıştı.

Uzun süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan’ın yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Detaylardan bahsettik:

Ufuk Özkan'ın apar topar yeniden hastaneye kaldırılmasının ardından kardeşinden sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Ufuk Özkan'ın apar topar yeniden hastaneye kaldırılmasının ardından kardeşinden sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

'Kamuoyunun Bilgisine, 

Kıymetli abim, oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum. Abim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, şu an uygun donör beklenmektedir. Morali yüksek ve süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir. Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz. 

Umut Özkan'

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
