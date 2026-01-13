Hastaneye Kaldırılan Ufuk Özkan'ın Kardeşinden Organ Nakli Açıklaması
'Geniş Aile', 'Oflu Hoca', 'Emret Komutanım', 'Cenazemize Hoşgeldiniz', 'Aile Terbiyesi' gibi projelerle tanınan Türk televizyonlarının bilindik yüzlerinden Ufuk Özkan, bir süredir sağlık sorunlarıyla gündemde. Hakkında ortaya atılan intihar iddiaları, ardından gelen açıklamalar ve 12 Ocak akşamı yeniden apar topar hastaneye kaldırılması, kamuoyunda soru işaretlerini artırdı.
Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan abisinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Geçtiğimiz aylarda Ufuk Özkan hakkındaki “intihar girişimi” iddiaları kısa sürede yalanlanmış, oyuncunun karaciğer yetmezliği sebebiyle hasteneye kaldırıldığı öğrenilmişti.
Ufuk Özkan'ın apar topar yeniden hastaneye kaldırılmasının ardından kardeşinden sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.
