Karaciğer Yetmezliği Tedavisi Görüyordu: Geniş Aile Dizisiyle Tanıdığımız Ufuk Özkan Hastaneye Kaldırıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.01.2026 - 21:02

Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelen oyuncu Ufuk Özkan’dan endişe yaratan bir haber daha geldi. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle uzun zamandır tedavi gören Özkan’ın yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, doktorların acil nakil gerektiği yönünde değerlendirme yaptığı belirtildi. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan’dan endişelendiren bir haber geldi.

Hastaneye yatırılan 50 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve doktorların acil karaciğer nakli gerektiğini ifade ettiği öğrenildi.

Ekranların sevilen yapımlarından Geniş Aile ile tanınan Ufuk Özkan hakkında geçtiğimiz ay çarpıcı iddialar gündeme gelmişti.

Beşiktaş’taki evinde intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen oyuncunun hastaneye kaldırıldığı konuşulmuştu.

O dönem sağlık durumunun iyi olduğu söylenirken, 50 yaşındaki oyuncunun kardeşi ve meslektaşı Umut Özkan, ağabeyinin yoğun bakımda olduğunu açıklayarak tabloya netlik kazandırmıştı.

Yeniden Hastaneye Kaldırıldı

Uzun süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan’ın yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Doktorların, oyuncu için vakit kaybetmeden karaciğer nakli yapılması gerektiğini belirttiği ifade edildi.

