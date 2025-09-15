Ufuk Özkan Kimdir, Kaç Yaşında? Ufuk Özkan Hastalığı Nedir?

Ufuk Özkan, Türk dizi, sinema oyuncusu ve sunucusudur. Almanya'da dünyaya gelen ünlü isim, bir süre sonra Türkiye'ye döndü ve lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konsevatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamladı. Özkan, ilk oyunculuk deneyimini 1995 yılında ekrana gelen Çiçek Taksi isimli diziyle yaşadı. Ardından birbirinden ünlü yapımlarda karşımıza çıktı ve ekranların sevilen bir yüzü haline geldi.

Ufuk Özkan Nereli?

Oyuncu Ufuk Özkan Almanya, Jugenheim, Seeheim'da dünyaya geldi. Aslen Samsunludur.

Ufuk Özkan Kaç Yaşında?

1957 yılında dünyaya gelen Ufuk Özkan, 50 yaşındadır.

Ufuk Özkan Evli mi?

Ufuk Özkan, 2005 yılında Nazan Gündeş ile dünyaevine girdi, 2022 yılında boşandı. Çiftin, Eren isminde bir oğlu var.