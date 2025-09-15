onedio
Ufuk Özkan Kimdir, Kaç Yaşında? Ufuk Özkan Hastalığı Nedir?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.09.2025 - 14:50

Ekranların sevilen yüzü Ufuk Özkan, 'Emret Komutanım' adlı dizide canlandırdığı 'Terliksi Vedat Yemişçi' karakteriyle hafızalara kazındı. Ülkemizin özellikle komedi yapımlarıyla adını duyurmuş oyuncusu Ufuk Özkan, canlandırdığı her karakterle bir kere daha sevildi. Geniş Aile dizisinde hayat verdiği Cevahir ile hepimizi güldüren isim, bugüne kadar yarışma programlarının da sevilen bir yüzü oldu. Özkan, son zamanlarda ise yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gündemde.

Peki, Ufuk Özkan kimdir, kaç yaşında? Ufuk Özkan hastalığı nedir?

Ufuk Özkan Kimdir?

Ufuk Özkan, Türk dizi, sinema oyuncusu ve sunucusudur. Almanya'da dünyaya gelen ünlü isim, bir süre sonra Türkiye'ye döndü ve lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konsevatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamladı. Özkan, ilk oyunculuk deneyimini 1995 yılında ekrana gelen Çiçek Taksi isimli diziyle yaşadı. Ardından birbirinden ünlü yapımlarda karşımıza çıktı ve ekranların sevilen bir yüzü haline geldi.

Ufuk Özkan Nereli?

Oyuncu Ufuk Özkan Almanya, Jugenheim, Seeheim'da dünyaya geldi. Aslen Samsunludur.

Ufuk Özkan Kaç Yaşında?

1957 yılında dünyaya gelen Ufuk Özkan, 50 yaşındadır.

Ufuk Özkan Evli mi?

Ufuk Özkan, 2005 yılında Nazan Gündeş ile dünyaevine girdi, 2022 yılında boşandı. Çiftin, Eren isminde bir oğlu var.

Ufuk Özkan Hastalığı Nedir?

Ufuk Özkan son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gündemimize gelmişti. Ünlü ismin siroz olduğu ve karaciğer yetmezliğiyle savaştığı ortaya çıktı. Zor günler geçiren Ufuk Özkan, aldığı tedavinin ardından sağlığına kavuşmuş ve hastaneden taburcu olmuştu. 

Özkan'ın doktorunun açıklaması ise şu şekildeydi:  'Değerli sanatçımız (artık dostum) Ufuk Özkan'ı 17 gün önce karaciğer yetmezliği bulgularıyla kliniğimize yatırmıştık. Süreç içinde karaciğer değerleri geriledi. Çok şükür nakillik bir durumu olmadı. Kendisini çok sevdiği mesleğine ve setlere devam edecek şekilde taburcu ettik. Bu süre zarfında arayan soran ve sevenleri onu hiç yalnız bırakmamıştı. Bundan sonraki günlerini sağlıkla geçirmesini diliyorum.'

Ufuk Özkan’ın Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

  • 2009 - Vanilyalı İlişkiler : Asuman Çakır - Asuman Dabak Tiyatrosu

  • 2007 - Şahane Düğün : Robin Hawdon - Asuman Dabak Tiyatrosu

  • 2006 - Bu Oyun Başka Oyun : Ken Ludwig - Asuman Dabak Tiyatrosu

  • 2005 - Papaz Kaçtı : Phıllıp Kıng - Asuman Dabak Tiyatrosu

  • 2005 - Ayşegül Hindistanda - Tiyatro Kılçık

  • 2002 - Lüküs Hayat : Ekrem Reşit Rey-Cemal Reşit Rey

  • 2002 - Sarı Pınar 1914 : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu

  • 2001 - Pembe Konağın Gelinleri : Gülsün Siren - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Ufuk Özkan TV Dizileri ve Filmleri

  • 2019 – Geniş Aile Komşu Kızı (Sinema Filmi)

  • 2018 – Milyonluk Kuş (Sinema Filmi)

  • 2017 – Kalk Gidelim (Seyfettin Dal) (TV Dizisi)

  • 2016 – Sen Sağ Ben Selamet (Sansar) (Sinema Filmi)

  • 2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Şerif Müdür)(TV Dizisi)

  • 2016 – Güzel İkili (TV Filmi)

  • 2016 – Geniş Aile 2: Her Türlü (Cevahir) (Sinema Filmi)

  • 2016 – Aile İşi (Hakan)(TV Dizisi)

  • 2015 – Geniş Aile: Yapıştır (Cevahir) (Sinema Filmi)

  • 2012 – 2013 – Zengin Kız Fakir Oğlan (Nurhan) (TV Dizisi)

  • 2012 – Türkün Uzayla İmtihanı (Fatih Yıldırım) (TV Dizisi)

  • 2012 – N'apcaz Şimdi? (Toygar) (Sinema Filmi)

  • 2010 – Pak Panter (PP7) (Sinema Filmi)

  • 2009 – SüpüRRR (Şuşu) (Sinema Filmi)

  • 2009-2011 – Geniş Aile (Cevahir) (TV Dizisi)

  • 2008 – Cesaretin Var mı Aşka (Şeref) (TV Dizisi)

  • 2008 – Benim Annem Bir Melek (TV Dizisi)

  • 2007 – Güzel Günler (Şenol) (TV Dizisi)

  • 2007 – Ayda (Nuri) (TV Dizisi)2007

  • 2006 – Kızlar Yurdu (Er Vedat Yemişçi) (TV Dizisi)

  • 2006 – Emret Komutanım: Şah Mat (Terliksi Vedat) (Sinema Filmi)

  • 2005-2007 – Emret Komutanım (Terliksi Vedat Yemişci) (TV Dizisi)

  • 2005 – Beyza'nın Kadınları (Sinema Filmi)

  • 2004 – Bütün Çocuklarım (Oğul Kıroğlu) (TV Dizisi)

  • 2003 – Ölümsüz Aşk (Özgür) (TV Dizisi)

  • 2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)

  • 2001 – Tatlı Hayat (Psikiyatr Ergun Kuzgun) (TV Dizisi)

  • 1995 – Çiçek Taksi (Cemil Yıldız – Mühittin) (TV Dizisi)

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
