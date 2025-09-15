onedio
Ufuk Özkan'a Ne Oldu, İntihar mı Etti? Ufuk Özkan Neden Hastaneye Kaldırıldı, Sağlık Durumu Nasıl?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.09.2025 - 14:42

Geniş Aile dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Ufuk Özkan hakkında ortaya atılan iddia şok etkisi yarattı. Ekol TV'den Dilara Şahin'in haberine göre Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı. Peki Ufuk Özkan'a ne oldu? Ufuk Özkan intihar mı etti, neden? Ufuk Özkan hastalığı ne, neden hastaneye kaldırıldı?

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/magazin/gen...
Ekol TV'den Dilara Şahin'in haberine göre; ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Beşiktaş'taki evinde ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı.

Bir süredir karaciğer yetmezliği hastalığıyla mücadele ettiği bilinen Özkan hastanede tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz...

Eski eşi Nazan Özen ile nafaka nedeniyle davalık olmuştu.

Ufuk Özkan, 2005 yılında Nazan Özen ile hayatını birleştirmişti. Çiftin, Eren Özkan adında bir erkek çocukları bulunuyor. 2022 yılında boşanan eski eşler arasında nafaka nedeniyle kriz çıkmıştı. Ünlü oyuncu, belirlenen nafaka tutarının üç katına çıkarılmasına isyan etmiş “Ben ayda 114 bin lira kazanmıyorum ki. Kiramı bile zor ödüyorum” diyerek tepki göstermişti.

Nazan Özen ise katıldığı programda konu hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu:

'Biz Ufuk’la 17 sene evli kaldık ve çok kısa bir dönemde tanışıp evlendik. Beni evlendiğimizde evde ol çalışmanı istemiyorum diyip çalıştırmadı.Tanıştığımızda parası olan bir erkek değildi zaten.Başarıları arttıkça kumar ve alkol bağımlılığı da arttı. Şu anda zaten ergenlik döneminde olan evladım için bu mücadelem. Onun ihtiyaçları var bir ev geçindirmek çok zor. Her şeye zam geliyor evet ama oyuncularında haftalık ücretlerine zam gelmiyor mu ?

Tiyatro kazancıyla kendisini geçindiriyor. Annesiyle yaşıyor. Bir ev geçindirme durumu yok. O, kendi alışkanlıklarını devam ettirebiliyor ama bizler onun için bir yüküz. Etrafına 'Acilen nafaka ödemem gerekiyor' diyerek para topluyor. Onunla kumar oynuyor. Bize gelen bir şey yok. En son 4 ay önce, geçen yılın Ekim ayına ait nafakayı aldık. Acil ihtiyaçlarımız oluyor ama kendisine ulaşamıyoruz.

Eski eşim çalışmamı istememişti. Evladımızı büyütmemi istedi. Bana şu an 'Git garsonluk yap' diyor... Ben 50 yaşındayım. Şu an çalışmak istiyorum ama asgari ücretle evimi geçirmem mümkün değil. Eski eşimin çocuğumuzla diyaloğu yok. Hep kopuktu... Benim zorumla 6 ayda bir görüşüyorlar. 16 yaşına geldi artık o da babasıyla görüşmek istemiyor. Her şeyi içine atan bir çocuk.'

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
