"Bu Kadarı Fazla": Çelik, Kendisinden 800 Bin TL İsteyen Takipçisinin Mesajlarını İfşa Etti!
Şarkıcı Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti. Instagram hesabından kendisine gönderilen mesajı ifşa eden ünlü şarkıcı, “Benden 800.000 TL borcunu kapatmamı istiyor!? İnsan babasından 800.000 TL isteyemez. Böyle ısrarcı talepler oldukça rahatsız edici” dedi.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Çelik, 90’lı yıllardan bu yana hem solo kariyeri hem de İzel-Çelik-Ercan grubuyla müzik dünyasında derin izler bırakan bir sanatçı.
Instagram hesabından kendisine gönderilen bir mesajı ifşa eden Çelik, takipçilerinden gelen taleplerin artık sınırı aştığını söyledi.
O yazışmayı sosyal medya hesabından paylaşan Çelik, şu açıklamayla sitemini dile getirdi:
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
