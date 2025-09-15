"Bu Kadarı Fazla": Çelik, Kendisinden 800 Bin TL İsteyen Takipçisinin Mesajlarını İfşa Etti!

“O kadar fazla böyle mesaj alıyorum ki… Mantık sınırlarını aşan şeyler. Birçok sanatçı arkadaşım gibi canı gönülden destek olduğum çok fazla şey var. Duyurmayı da asla doğru bulmuyorum. Ancak böyle ısrarcı talepler oldukça rahatsız edici. İnsan babasından 800 bin TL isteyemez.”

Ünlü şarkıcının bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.