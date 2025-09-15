onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Bu Kadarı Fazla": Çelik, Kendisinden 800 Bin TL İsteyen Takipçisinin Mesajlarını İfşa Etti!

"Bu Kadarı Fazla": Çelik, Kendisinden 800 Bin TL İsteyen Takipçisinin Mesajlarını İfşa Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.09.2025 - 12:58

Şarkıcı Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti. Instagram hesabından kendisine gönderilen mesajı ifşa eden ünlü şarkıcı, “Benden 800.000 TL borcunu kapatmamı istiyor!? İnsan babasından 800.000 TL isteyemez. Böyle ısrarcı talepler oldukça rahatsız edici” dedi. 

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Çelik, 90’lı yıllardan bu yana hem solo kariyeri hem de İzel-Çelik-Ercan grubuyla müzik dünyasında derin izler bırakan bir sanatçı.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Çelik, 90’lı yıllardan bu yana hem solo kariyeri hem de İzel-Çelik-Ercan grubuyla müzik dünyasında derin izler bırakan bir sanatçı.

“Hercai”, “Nazına Ölüyorum” ve “Cici Kız” gibi şarkılarla hafızalara kazındı kendisi. Bu kez ise sosyal medyada yaptığı çarpıcı bir paylaşımla gündeme geldi.

Instagram hesabından kendisine gönderilen bir mesajı ifşa eden Çelik, takipçilerinden gelen taleplerin artık sınırı aştığını söyledi.

Instagram hesabından kendisine gönderilen bir mesajı ifşa eden Çelik, takipçilerinden gelen taleplerin artık sınırı aştığını söyledi.

Paylaştığı mesajda bir takipçisi, “Maaşım 31.000 TL. 800.000 TL kredi yüzünden geçinemiyorum, nolur yardım et” ifadelerini kullanarak ondan yüklü miktarda para talep etti. Çelik ise bu mesaja, “Hanımefendi lütfen yanlış anlamayın ama ben 30 yıllık bir sanatçı olarak kullandığım kredi kartı 150.000 TL. Neye güvenerek böyle bir harcama yüküne girmiş olabilirsiniz?” yanıtını verdi.

O yazışmayı sosyal medya hesabından paylaşan Çelik, şu açıklamayla sitemini dile getirdi:

O yazışmayı sosyal medya hesabından paylaşan Çelik, şu açıklamayla sitemini dile getirdi:

“O kadar fazla böyle mesaj alıyorum ki… Mantık sınırlarını aşan şeyler. Birçok sanatçı arkadaşım gibi canı gönülden destek olduğum çok fazla şey var. Duyurmayı da asla doğru bulmuyorum. Ancak böyle ısrarcı talepler oldukça rahatsız edici. İnsan babasından 800 bin TL isteyemez.” 

Ünlü şarkıcının bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın