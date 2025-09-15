onedio
Haberler
Magazin
Sosyete Bu Rakamı Konuşuyor: Vuslat Sabancı'nın Ali Sabancı'dan İstediği Tazminat Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sosyete Bu Rakamı Konuşuyor: Vuslat Sabancı'nın Ali Sabancı'dan İstediği Tazminat Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.09.2025 - 11:46

Ali-Vuslat Doğan Sabancı çiftinin boşanma kararı aldığı aylardır konuşuluyor. Ancak sosyetenin merakla takip ettiği bu boşanma, tazminat konusunda uzlaşamadıkları için resmen gerçekleşemedi. Son olarak Vuslat Sabancı’nın talep ettiği tazminat tutarı ortaya çıktı. Rakamın 5 milyar TL olduğu iddia edilince sosyal medyada gündem oldu. 

İşte detaylar…

Türkiye’nin en bilinen ailelerinden Sabancı ve Doğan ailelerini bir araya getiren evlilik, 29 yıl sonra çatırdadı.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çifti, evliliklerini noktalama kararı aldı ancak işin en sancılı kısmı olan tazminat konusunda hala anlaşma sağlanamadı. 

İddialara göre Vuslat Sabancı, 2023 yazında ölümden döndükleri meşhur tekne kazasının faturasını eşine kesti ve onu bu şekilde cezalandırmak istiyor. Konuşulanlara göre istenen tazminat tam 5 milyar TL.

Hatırlatalım; 2023 yazında çift, Yunanistan’ın Leros Adası’na doğru yol alırken korkunç bir tekne kazası geçirmişti.

Kaza sonrasında her iki isim de aylarca tedavi gördü. Vuslat Doğan Sabancı yüzündeki yaralar için üç kez estetik operasyon geçirdi, Ali Sabancı ise arka arkaya 11 kez ameliyat oldu. O dönem Türkiye’nin gündemine oturan bu kaza, çiftin evliliğinde de derin yaralar açtı.

Olayın tüm detaylarına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Bugün gelinen noktada, herkesin en çok merak ettiği konu bu tazminat talebi.

5 milyar TL, bugünkü kurla yaklaşık 120 milyon dolar ediyor. Tazminat tutarını duyan sosyal medya kullanıcıları da yorum yapmadan geçemedi.

