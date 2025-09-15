Sosyete Bu Rakamı Konuşuyor: Vuslat Sabancı'nın Ali Sabancı'dan İstediği Tazminat Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kaza sonrasında her iki isim de aylarca tedavi gördü. Vuslat Doğan Sabancı yüzündeki yaralar için üç kez estetik operasyon geçirdi, Ali Sabancı ise arka arkaya 11 kez ameliyat oldu. O dönem Türkiye’nin gündemine oturan bu kaza, çiftin evliliğinde de derin yaralar açtı.