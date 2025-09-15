Kırmızı Halıda Şov Zamanı: 2025 Emmy Ödülleri'ne Damga Vuran Birbirinden Şık Ünlülerin Tarzlarını İnceliyoruz
77. Emmy Ödülleri kırmızı halıda yıldızlar yine tüm ihtişamıyla boy gösterdi. Selena Gomez kırmızının büyüsünü bir kez daha sahneye taşırken, Jenna Ortega gotik havasıyla dikkatleri üzerine çekti. Sydney Sweeney cesur detaylarıyla gündeme oturdu, Scarlett Johansson ise sarı elbisesiyle sade ama etkileyici bir duruş sergiledi. Gecenin her karesi sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.
Buyrun gecenin şıklık yarışında kimler neler giymiş birlikte bakalım 👇
Los Angeles şehir merkezindeki ünlü Peacock Tiyatrosu, 2025 Emmy Ödülleri’ne ev sahipliği yaparken kırmızı halı yine en az ödüller kadar konuşuldu.
Lisa - Lever Couture
Selena Gomez
Jenna Ortega - Givenchy by Sarah Burton
Sydney Sweeney - Oscar de la Renta
Scarlett Johansson - Prada
Pedro Pascal - Celine
Charlotte Le Bon - Courréges
Cate Blanchett - Armani Privè
Aimee Lou Wood - McQueen elbise ve Stuart Weitzman ayakkabı
Justine Lupe - Carolina Herrera
Colman Domingo - Valentino takım ve Boucheron mücevherler
Michelle Williams - Chanel
Michelle Monaghan - Rabanne
Chloë Sevigny - Saint Laurent
Leslie Bibb - Armani Privé
Jake Gyllenhaal - Prada
