Kırmızı Halıda Şov Zamanı: 2025 Emmy Ödülleri'ne Damga Vuran Birbirinden Şık Ünlülerin Tarzlarını İnceliyoruz

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.09.2025 - 10:51

77. Emmy Ödülleri kırmızı halıda yıldızlar yine tüm ihtişamıyla boy gösterdi. Selena Gomez kırmızının büyüsünü bir kez daha sahneye taşırken, Jenna Ortega gotik havasıyla dikkatleri üzerine çekti. Sydney Sweeney cesur detaylarıyla gündeme oturdu, Scarlett Johansson ise sarı elbisesiyle sade ama etkileyici bir duruş sergiledi. Gecenin her karesi sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Buyrun gecenin şıklık yarışında kimler neler giymiş birlikte bakalım 👇

Los Angeles şehir merkezindeki ünlü Peacock Tiyatrosu, 2025 Emmy Ödülleri’ne ev sahipliği yaparken kırmızı halı yine en az ödüller kadar konuşuldu.

77. kez düzenlenen törende televizyon dünyasının yıldızları, adeta moda defilesini andıran şıklıklarıyla karşımıza çıktı.

Lisa - Lever Couture

Lisa - Lever Couture

Pembe tüllerle bezenmiş Lever Couture elbisesiyle adeta bir masal karakteri gibiydi. Dizideki başarısıyla zaten konuşulurken, bu kez kırmızı halıda romantik havasıyla göz doldurdu.

Selena Gomez

Selena Gomez

Malumunuz Benny Blanco ile düğün hazırlıkları sürüyor Selena Gomez'in... Son zamanlarda kendisini sık sık kırmızı elbiseleriyle görüyoruz. Bu törende de kırmızıya olan aşkını yanına almış gelmiş. Louis Vuitton elbisesiyle hem modern hem de iddialı bir görünüm sergiledi.

Jenna Ortega - Givenchy by Sarah Burton

Jenna Ortega - Givenchy by Sarah Burton

Jenna Ortega gotik havasını hiç bırakmıyor! Sarah Burton imzalı Givenchy stiliyle törenin en iddialı duruşunu yakaladı diyebiliriz. “Wednesday ruhu” kırmızı halıda da kendini hissettirdi.

Ayrıca Isabella Rossellini'nin 'Death Becomes Her' filminde giydiği mücevherli üste de çok benzediğini söylemeden geçmeyelim.

Sydney Sweeney - Oscar de la Renta

Sydney Sweeney - Oscar de la Renta

Sydney Sweeney höğüs dekoltesi ve kollarındaki detaylarla adeta kırmızı halının odak noktasıydı. Cesur seçimleriyle gündeme oturmayı iyi biliyor. Bu elbiseyle de tüm bakışları üzerinde topladı.

Scarlett Johansson - Prada

Scarlett Johansson - Prada

Bazıları gösterişli kıyafetleri tercih ederken Johansson bu yıl “sadelik” dedi. Sarı elbisesiyle hem enerjik hem zarif göründü. Duruşuyla kırmızı halıda fazla uğraşmadan da dikkat çekilebileceğini kanıtladı. 🫠

Pedro Pascal - Celine

Pedro Pascal - Celine

Pedro Pascal bu törende beyazlar içinde...

Charlotte Le Bon - Courréges

Charlotte Le Bon - Courréges

Charlotte Le Bon törende kusursuz görünümüyle beğeni topladı.

Cate Blanchett - Armani Privè

Cate Blanchett - Armani Privè

Cate Blanchett her zamanki gibi şıklığı ve sadeliyle dikkat çekti.

Aimee Lou Wood - McQueen elbise ve Stuart Weitzman ayakkabı

Aimee Lou Wood - McQueen elbise ve Stuart Weitzman ayakkabı

Aimee Lou Wood için yorumu size bırakıyoruz. 🤔

Justine Lupe - Carolina Herrera

Justine Lupe - Carolina Herrera

Nobody Wants This dizisinin yıldızı Justine Lupe kırmızı halının kombiniyle en cesurlarından oldu.

Colman Domingo - Valentino takım ve Boucheron mücevherler

Colman Domingo - Valentino takım ve Boucheron mücevherler

Bazı insanlar doğuştan cooldur...

Michelle Williams - Chanel

Michelle Williams - Chanel

Michelle Williams, vintage Chanel elbisesiyle törendeydi.

Michelle Monaghan - Rabanne

Michelle Monaghan - Rabanne

Michelle Monaghan törende gümüş elbisesiyle göz kamaştırdı.

Chloë Sevigny - Saint Laurent

Chloë Sevigny - Saint Laurent

Chloë Sevigny siyahlar içinde...

Leslie Bibb - Armani Privé

Leslie Bibb - Armani Privé

Leslie Bibb sade ama derin dekoltesiyle gecedeydi.

Jake Gyllenhaal - Prada

Jake Gyllenhaal - Prada

Jake Gyllenhaal gecenin en karizmatik yıldızlarındandı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
