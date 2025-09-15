Yahudi Aktrist Hannah Einbinder’ın "Filistin'e Özgürlük" Çağrısı Emmy Ödülleri’ne Damgasını Vurdu
ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törende 77. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerini bulurken, ödül kazanan Yahudi aktrist Hannah Einbinder, konuşmasını 'Filistin'e özgürlük' çağrısıyla tamamladı. Yahudi aktrist Hannah Einbinder konuşmasında 'Bir Yahudi olarak, Yahudilerin İsrail devletinden ayrı olduğunu dile getirmek benim yükümlülüğüm. Bizim dinimiz ve kültürümüz, bu tür etnik-milliyetçi devletten gerçekten ayrıdır” dedi.
"Televizyon dünyasının oscarları" olarak nitelendirilen Primetime Emmy Ödülleri, Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Einbinder, İsrail'in uyguladığı soykırıma suç ortağı olan kurumlara tepki göstermeye devam edeceklerini ve bunun bir parçası olmaktan mutlu olduğunu vurguladı.
Yahudi aktrist Hannah Einbinder'ın Emmy Ödül Töreninde yaptığı konuşma:
Javier Bardem de Filistin'e destek mesajı verdi:
