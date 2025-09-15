Almanya'da İç İstihbarat Başkanlığına Bir Türk Atandı

DW'nin aktardığına göre, Alman iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanlığına Sinan Selen getirildi. Selen'in atanmasının ardından Almanya'da ilk kez göçmen kökenli bir kişinin güvenlikle alakalı bir devlet kurumunun en üst yönetimini üstlenmiş olduğu aktarıldı.

Selen, 6 yıldır aynı kurumda başkan yardımcısı olarak görev alıyordu. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümeti 'Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı' Thomas Haldenwang'tan boşalan başkanlık görevine Sinan Selen'in getirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.