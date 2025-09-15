onedio
Almanya'da İç İstihbarat Başkanlığına Bir Türk Atandı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.09.2025 - 07:17

Almanya tarihinde bir ilk yaşandı.İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başına Türk kökenli Almanya vatandaşı Sinan Selen'i atadı. Böylece, Almanya tarihinde ilk kez göçmen kökenli bir kişi, güvenlikle alakalı bir devlet kurumunun başına atanmış oldu.

Kaynak: DW

Sinan Selen, Alman iç istihbarat teşkilatı başkanı oldu.

DW'nin aktardığına göre, Alman iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanlığına Sinan Selen getirildi. Selen'in atanmasının ardından Almanya'da ilk kez göçmen kökenli bir kişinin güvenlikle alakalı bir devlet kurumunun en üst yönetimini üstlenmiş olduğu aktarıldı.

Selen, 6 yıldır aynı kurumda başkan yardımcısı olarak görev alıyordu. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümeti 'Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı' Thomas Haldenwang'tan boşalan başkanlık görevine Sinan Selen'in getirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Selen'in kariyeri Federal Emniyet Teşkilatı'nda başlamıştı.

Sinan Selen, 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve 4 yaşındayken Köln'e yerleşti. Köln'de hukuk eğitimi alan Selen, özellikle Avrupa hukuku ve idare hukuku üzerine yoğunlaştı.

Mezuniyetinin ardından Selen, Federal Emniyet Teşkilatı'nda (BKA) çalışmaya başladı. Selen, bu kurumda siyasi suçlar, terör suçları ve casusluk alanında görevli devlet güvenliği birimi (Staatsschutz) ile Berlin'deki anayasal kurum ve makamların güvenliğinden sorumlu çeşitli birimlerde görev aldı. Ayrıca eski Başbakan'ın güvenliğinden sorumlu ekip içerisindeydi. 

Sinan Selen, daha sonra Federal Emniyet Teşkilatı'nda ve Federal Sınır Polisi Başkanlığı'nda farklı görevler üstlendi. Daha sonra yeniden İçişleri Bakanlığı'na geri dönen Selen, 2011 yılında kamu güvenliği biriminin başına geçti.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
