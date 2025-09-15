Almanya'da İç İstihbarat Başkanlığına Bir Türk Atandı
Almanya tarihinde bir ilk yaşandı.İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başına Türk kökenli Almanya vatandaşı Sinan Selen'i atadı. Böylece, Almanya tarihinde ilk kez göçmen kökenli bir kişi, güvenlikle alakalı bir devlet kurumunun başına atanmış oldu.
Kaynak: DW
Sinan Selen, Alman iç istihbarat teşkilatı başkanı oldu.
Selen'in kariyeri Federal Emniyet Teşkilatı'nda başlamıştı.
