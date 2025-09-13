onedio
Çarpıcı İtiraf: Türkiye'nin Zengin Çocukları Bir Gecede 300 Bin TL Harcıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.09.2025 - 12:05

Türkiye'de yeme içme sektörü büyük bir ekonomik kriz içinde. Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre sektör temsilcileri maliyetlerin katlanarak arttığını belirterek restorandaki fiyatlardan sorumlu tutulmalarına tepki gösterdi. Öte yandan vatandaşlar arasındaki harcama uçurumu da dikkat çekti. Yetkililer zengin çocuklarının bir gecede 300 bin TL harcadığını söyleyerek 'Babalarının bile harcayamadığı paraları harcıyorlar' dedi.

10 bin TL elektrik faturası ödeyen 110 bin TL ödemeye başladı.

İstanbul Ticaret Odası 17. Restoran ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Komitesi, düzenlenen basın toplantısı ile sektörün mevcut durumunu değerlendirdi. Ekonomim’den Yener Karadeniz’in haberine göre restoran temsilcileri artan fiyatların sorumlusu olarak gösterilmelerine tepki gösterdi.

2024 yılında maç yayınlarının 300 bin TL olduğunu söyleyen Komite Başkanı Ebru Koralı, bu sene 3 milyon TL ödeyen olduğunu belirtti.

Kaliteli ete 1500 TL’yle ulaşabildiklerini; elektriğe 10 bin TL ödeyenin şimdi 110 bin lira ödediğini söyleyen Koralı, “İşverenler memnun değil, çalışanlar memnun değil. Ücretleri karşılamak için büyük mücadele veriyoruz” dedi.

“Türkiye’nin zengin çocukları bir gecede 300 bin TL harcıyor.”

Komite üyesi Yücel Özlap, ise harcama gücü arasındaki uçuruma dikkat çekti. Bir kısmın parayı su gibi harcadığını söyleyen Özlap, orta gelirlinin ise ailece yemek yemeye gidebileceği uygun fiyatlı bir yerin olmadığını söyledi. 

Özlap, Türkiye'nin zenginlerine dair de çarpıcı bir itirafta bulundu: 'Bir kısım gecede 200-300 bin TL harcıyor. Bir kısım karnını en ucuz şekilde doyurma derdinde. Bu 200-300 bin TL ödeyebilenler de zengin yeni Türkiye’nin çocukları. Babalarının bile harcayamadığı paraları harcıyor.'

