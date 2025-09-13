Çarpıcı İtiraf: Türkiye'nin Zengin Çocukları Bir Gecede 300 Bin TL Harcıyor

Komite üyesi Yücel Özlap, ise harcama gücü arasındaki uçuruma dikkat çekti. Bir kısmın parayı su gibi harcadığını söyleyen Özlap, orta gelirlinin ise ailece yemek yemeye gidebileceği uygun fiyatlı bir yerin olmadığını söyledi.

Özlap, Türkiye'nin zenginlerine dair de çarpıcı bir itirafta bulundu: 'Bir kısım gecede 200-300 bin TL harcıyor. Bir kısım karnını en ucuz şekilde doyurma derdinde. Bu 200-300 bin TL ödeyebilenler de zengin yeni Türkiye’nin çocukları. Babalarının bile harcayamadığı paraları harcıyor.'