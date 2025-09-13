Çarpıcı İtiraf: Türkiye'nin Zengin Çocukları Bir Gecede 300 Bin TL Harcıyor
Türkiye'de yeme içme sektörü büyük bir ekonomik kriz içinde. Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre sektör temsilcileri maliyetlerin katlanarak arttığını belirterek restorandaki fiyatlardan sorumlu tutulmalarına tepki gösterdi. Öte yandan vatandaşlar arasındaki harcama uçurumu da dikkat çekti. Yetkililer zengin çocuklarının bir gecede 300 bin TL harcadığını söyleyerek 'Babalarının bile harcayamadığı paraları harcıyorlar' dedi.
10 bin TL elektrik faturası ödeyen 110 bin TL ödemeye başladı.
“Türkiye’nin zengin çocukları bir gecede 300 bin TL harcıyor.”
