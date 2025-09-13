Naci Görür İnşaat Şantiyesine Asılan Afişleri Tepki Çekince Açıklama Yaptı: Paylaşımına da Tepki Yağdı!
Şişli'de deprem toplanma alanına inşaat yapacak olan şirket, Naci Görür’ün fotoğraflarının yer aldığı 'Çocuklar için Deprem Seferberliği' ve 'Deprem dirençli kentler' yazılı dev afişleri şantiye çevresine astı. Sosyal medya kullanıcıları deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’ü “Talan şirketlerine kalkan olmakla…” ve 'Müteahhidi korumakla' suçladı. Naci Görür tepkilerin ardından açıklama yaptı. Görür, 'Yerin tahsisi ve ne için kullanılacağı, kimin yetkisinde olduğu resmi makamarın bileceği iş. Bizimle hiçbir ilgisi yok' dedi. Görür'ün paylaşımına da tepki yağdı.
Tepki çeken afişler ve paylaşımlar şöyleydi👇🏻
Tepkilerin ardından Naci Görür, X hesabından bir açıklama yaptı.
"Yerin tahsisi ve ne için kullanılacağı, kimin yetkisinde olduğu resmi makamarın bileceği iş. Bizimle hiçbir ilgisi yok."
