Naci Görür İnşaat Şantiyesine Asılan Afişleri Tepki Çekince Açıklama Yaptı: Paylaşımına da Tepki Yağdı!

Naci Görür İnşaat Şantiyesine Asılan Afişleri Tepki Çekince Açıklama Yaptı: Paylaşımına da Tepki Yağdı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
13.09.2025 - 11:09

Şişli'de deprem toplanma alanına inşaat yapacak olan şirket, Naci Görür’ün fotoğraflarının yer aldığı 'Çocuklar için Deprem Seferberliği' ve 'Deprem dirençli kentler' yazılı dev afişleri şantiye çevresine astı. Sosyal medya kullanıcıları deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’ü “Talan şirketlerine kalkan olmakla…” ve 'Müteahhidi korumakla' suçladı. Naci Görür tepkilerin ardından açıklama yaptı. Görür, 'Yerin tahsisi ve ne için kullanılacağı, kimin yetkisinde olduğu resmi makamarın bileceği iş. Bizimle hiçbir ilgisi yok' dedi. Görür'ün paylaşımına da tepki yağdı.

Tepki çeken afişler ve paylaşımlar şöyleydi

'Şişli'nin Kanal İstanbul'u olan Taşyapı şantiyesinin içine etkinlik alanı kurulmuş. dev talana sahne olan inşaat alanının etrafı da Naci Görür'ün afişleriyle kapatılmış. 

Şişli'nin ortasına kaçak gökdelen dikenlere kalkan olup, bilimi değil müteahhidi savunur hale gelmiş Naci.'

'Savunmaya çalıştığımız deprem toplanma alanımıza 72 katlı rezidans yapan şirketi bakın kim savunuyor. 

Şişli'nin son açık deprem toplanma alanlarından birine beton yığan şirketi savunmak da Naci Görür'e kalmış.

Şirket dev bir kratere çevirdiği alanın çevresine Naci Görür'ün ağzından 'Çocuklar için Deprem Seferberliği' ve 'Deprem dirençli kentler' yazılı dev posterler astı.

Şaka gibi ama değil. Yazıklar olsun...'

Tepkilerin ardından Naci Görür, X hesabından bir açıklama yaptı.

Naci Görür'ün paylaşımı şöyleydi:

'DERTLEŞİ: Arkadaşlar bir yerlere afişim asılmış diye bazı kimseler rahatsız olmuşlar. Saygı duyuyorum. Ama o yerin tahsisi ve ne için kullanılacağı, kimin yetkisinde olduğu resmi makamarın bileceği iş. Bizimle hiçbir ilgisi yok. Yaptıkları yanlış da olabilir. Bugüne kadar çok yanlışlar yapıldı. Halk olarak biz de gerektiği gibi davranmadık. Allah bilir daha yanlışlar yapacağız da. Bizi siyasete bulaştırmayın. Siyasetle işimiz yok.

Bizi insanımız ilgilendiriyor, yavrularımız ilgilendiriyor. Çocuklarımız, gençlerimiz depremde ölmesin istiyoruz. Deprem farkındalığı alsınlar, deprem kültürü geliştirsinler bunu nesilden nesile iletsinler istiyoruz. Bu yolda en ufak bir hizmeti dokunandan Alla razı olsun. Yakında “Suça sürüklenen evlatlarımıza farkındalık” eğitimi vereceğiz. İstanbul Milli Eğitim Müdürü ile görüştüm. İnşallah 'Çocuklara farkındalık eğitimleri' vermeye çalışacağız. İnsanları sevelim, hizmet edelim, birbirimize düşman olmayalım. İnsanlarımız, çocuklarımız ölmesin. Bizim siyasetle, çıkarla, onunla, bununla işimiz yok. Gelin bugüne kadar yapamadığımız bugün yapalım. DEPREMİ GENÇ NESİLLERLE YENELİM. Sevgiyle.'

"Yerin tahsisi ve ne için kullanılacağı, kimin yetkisinde olduğu resmi makamarın bileceği iş. Bizimle hiçbir ilgisi yok."

Naci Görür'ün paylaşımına da tepkiler yağdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
