Erdoğan’ın Konuşmalarını Yazıyordu: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç Hayatını Kaybetti

Erdoğan'ın Konuşmalarını Yazıyordu: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç Hayatını Kaybetti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.09.2025 - 08:50

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç yaşamını yitirdi. Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma metin yazarı olarak da görev alıyordu. Hamdi Kılıç'ın ölüm haberini çalışma arkadaşları duyurdu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti.

Hamdi Kılıç'ın ölüm haberini Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Cemil Ertem, X hesabından duyurdu. Ertem paylaşımında, 'Değerli mesai arkadaşımız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç‘ı kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine Allah’tan sabırlar diliyorum' dedi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
