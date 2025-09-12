onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan İkinci Kez Tutuklandı

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan İkinci Kez Tutuklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.09.2025 - 00:18

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen 'terör' suçundan tutuklu bulunan Resul Emrah Şahan hakkında, İBB'ye yönelik devam eden 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında da tutuklama kararı verildi. Şahan ikinci kez tutuklanmış oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ikinci kez tutuklandı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ikinci kez tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürülen 'Yolsuzluk' soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Daha önce 'terör' iddiasıyla tutuklanarak Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ikinci kez tutuklandı.

Dosya kapsamında alınan etkin pişmanlık, müşteki, tanık beyanları ile dosyaya sunulan deliller ve bu doğrultuda yapılan incelemeler neticesinde, Şahan'ın birçok irtikap eylemi gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Bu eylemler neticesinde elde ettiği menfaati örgüte aktardığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan Resul Emrah Şahan'ın savcılık tarafından ifadesi alındı. 

İfadesinin ardından 'Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak' ve 'İrtikap' suçlarından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Resul Emrah Şahan'ın 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında da tutuklanmasına karar verildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın