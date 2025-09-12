Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan İkinci Kez Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürülen 'Yolsuzluk' soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Daha önce 'terör' iddiasıyla tutuklanarak Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ikinci kez tutuklandı.

Dosya kapsamında alınan etkin pişmanlık, müşteki, tanık beyanları ile dosyaya sunulan deliller ve bu doğrultuda yapılan incelemeler neticesinde, Şahan'ın birçok irtikap eylemi gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Bu eylemler neticesinde elde ettiği menfaati örgüte aktardığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan Resul Emrah Şahan'ın savcılık tarafından ifadesi alındı.

İfadesinin ardından 'Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak' ve 'İrtikap' suçlarından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Resul Emrah Şahan'ın 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında da tutuklanmasına karar verildi.