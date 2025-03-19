Resul Emrah Şahan Kimdir? Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Resul Emrah Şahan 1982 yılında Ankara’da doğdu. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde tamamladı. Şahan, profesyonel iş hayatına İstanbul Metropolitan Planlama’da (İMP) şehir plancısı olarak başladı. Bu süre içerisinde Fatih Süleymaniye Bölgesi üzerine çalışan Şahan, 2006-2011 yılları arasında ise yazılı ve medya sektöründe hizmet veren kendine ait şirket kurdu. Şahan'ın yerel yönetime geçmesi ise 2012 yılın gerçekleşti. 2012'de üst ölçekli planlar ve saha çalışmaları yapmak üzere yerel yönetime geçen Şahan, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi Teknik Koordinasyon ve Projeler Biriminde Proje Koordinatörü olarak çalıştı.

Şahan, 2019 Yerel Seçimlerinde kentsel politikalar üzerine çalışan ekibin moderasyon görevini üstlendi. Şahan, 20 seneyi aşkın süre Şişli'de yaşadı. Bu nedenle 2019 yılında Şişli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2019-2023 yılları arasında Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı ile Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler AŞ’nin (BİMTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde yer aldı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) çalışmalarında aktif olarak yer alan Şahan, 2024 Yerel seçimlerinde CHP'den Şişli Belediye Başkanlığı'na aday oldu.

Resul Emrah Şahan, yüzde 66.59 oranında oy alarak Şişli Belediye Başkanı olarak seçildi. Rakibi AKP’li Gökhan Yüksel, yüzde 23.62 oy aldı.

Şahan, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.