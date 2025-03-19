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Resul Emrah Şahan Kimdir? Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Resul Emrah Şahan Kimdir? Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.03.2025 - 12:54

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlattığı soruşturma kapsamında 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İmamoğlu’nun yanı sıra gözaltına alınan isimlerden birisi de Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan oldu. Peki Resul Emrah Şahan kimdir? Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri

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Resul Emrah Şahan Kimdir?

Resul Emrah Şahan Kimdir?

Resul Emrah Şahan 1982 yılında Ankara’da doğdu. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde tamamladı. Şahan, profesyonel iş hayatına  İstanbul Metropolitan Planlama’da (İMP) şehir plancısı olarak başladı. Bu süre içerisinde Fatih Süleymaniye Bölgesi üzerine çalışan Şahan, 2006-2011 yılları arasında ise yazılı ve medya sektöründe hizmet veren kendine ait şirket kurdu. Şahan'ın yerel yönetime geçmesi ise 2012 yılın gerçekleşti. 2012'de üst ölçekli planlar ve saha çalışmaları yapmak üzere yerel yönetime geçen Şahan, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi Teknik Koordinasyon ve Projeler Biriminde Proje Koordinatörü olarak çalıştı.

Şahan, 2019 Yerel Seçimlerinde kentsel politikalar üzerine çalışan ekibin moderasyon görevini üstlendi. Şahan, 20 seneyi aşkın süre Şişli'de yaşadı. Bu nedenle 2019 yılında Şişli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2019-2023 yılları arasında Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı ile Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler AŞ’nin (BİMTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde yer aldı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) çalışmalarında aktif olarak yer alan Şahan, 2024 Yerel seçimlerinde CHP'den Şişli Belediye Başkanlığı'na aday oldu.

Resul Emrah Şahan, yüzde 66.59 oranında oy alarak Şişli Belediye Başkanı olarak seçildi. Rakibi AKP’li Gökhan Yüksel, yüzde 23.62 oy aldı. 

Şahan, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

Resul Emrah Şahan Neden Gözaltına Alındı?

Resul Emrah Şahan Neden Gözaltına Alındı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aralarında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın bulunduğu 99 isim 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından gözaltına alındı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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