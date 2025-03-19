Ekrem İmamoğlu Gözaltına mı Alındı? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Neden Gözaltına Alındı?

Gözaltı kararına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve dün diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da gözaltı kararı verildi.

İlk açıklama ise AA'dan geldi. Buna göre, 'İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu şüpheliler hakkında, 'suç örgütü, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma' gibi suçlardan gözaltı kararı verildiği' bildirildi.

İmamoğlu'nun konutunda ise arama yapılıyor.

Detaylar ve konuya ilişkin açıklamalar bekleniyor.