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Ekrem İmamoğlu Gözaltına mı Alındı? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Neden Gözaltına Alındı?

Ekrem İmamoğlu Gözaltına mı Alındı? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Neden Gözaltına Alındı?

Ekrem İmamoğlu İBB
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.03.2025 - 07:58

Dün tüm gözler diploma kararı nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. Sabah saatlerinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Gazeteci Fatih Altaylı ve İmamoğlu'nun avukatlarından açıklamalar gelirken, gözaltı kararı da gündeme geldi. İmamoğlu ise bir video çekerek sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara son durumu açıkladı. Peki, Ekrem İmamoğlu gözaltına mı alındı?

İşte, detaylar...

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Ekrem İmamoğlu Gözaltına mı Alındı?

Ekrem İmamoğlu Gözaltına mı Alındı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verildi. İmamoğlu, evinde hazırlandığı anda video çekerek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun'un da olduğu belirtiliyor. 

Sosyal medya üzerinden gözaltına ilişkin açıklama yapan CHP Milletvekili Gökhan Günaydın ise 'An itibariyle Ekrem İmamoğlu’nun konutuna 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda' dedi.

Ekrem İmamoğlu Neden Gözaltına Alındı?

Ekrem İmamoğlu Neden Gözaltına Alındı?

Gözaltı kararına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve dün diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da gözaltı kararı verildi.

İlk açıklama ise AA'dan geldi. Buna göre, 'İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu şüpheliler hakkında, 'suç örgütü, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma' gibi suçlardan gözaltı kararı verildiği' bildirildi. 

İmamoğlu'nun konutunda ise arama yapılıyor.

Detaylar ve konuya ilişkin açıklamalar bekleniyor.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı o video: "Kapıya yüzlerce polis geldi. Kendimi milletime emanet ediyorum."

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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