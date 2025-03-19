Ekrem İmamoğlu Gözaltına mı Alındı? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Neden Gözaltına Alındı?
Ekrem İmamoğlu Gözaltına mı Alındı? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Neden Gözaltına Alındı?
Dün tüm gözler diploma kararı nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. Sabah saatlerinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Gazeteci Fatih Altaylı ve İmamoğlu'nun avukatlarından açıklamalar gelirken, gözaltı kararı da gündeme geldi. İmamoğlu ise bir video çekerek sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara son durumu açıkladı. Peki, Ekrem İmamoğlu gözaltına mı alındı?
İşte, detaylar...
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Ekrem İmamoğlu Gözaltına mı Alındı?
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Ekrem İmamoğlu Neden Gözaltına Alındı?
İşte Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı o video: "Kapıya yüzlerce polis geldi. Kendimi milletime emanet ediyorum."
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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