Hakkında Gözaltı Kararı Verilen İmamoğlu Sesli Mesaj Paylaştı: '' Dimdik Ayaktayım Kimse Endişe Duymasın''
Hakkında Gözaltı Kararı Verilen İmamoğlu Sesli Mesaj Paylaştı: '' Dimdik Ayaktayım Kimse Endişe Duymasın''
Hakkında 105 kişi ile beraber gözaltı kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sesli bir mesaj paylaştı. Evi kolluk kuvvetleri tarafından abluka altına alınan İmamoğlu, ''Milletimi çok seviyorum. Unutulmasın ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yılmayacağımı dik duracağımı mücadeleye devam edeceğimi bütün milletimizin de bilmesini istiyorum'' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan operasyon kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun hakkında gözaltı kararı verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evi kolluk kuvvetleri tarafından abluka altına alınan İBB Başkanı İmamoğlu, gözaltına alınırken sesli bir mesaj paylaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın