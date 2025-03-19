Hakkında Gözaltı Kararı Verilen İmamoğlu Sesli Mesaj Paylaştı: '' Dimdik Ayaktayım Kimse Endişe Duymasın''

İmamoğlu sesli mesajında, 'Kapıya yüzlerce polis geldi. Kendimi millete emanet ediyorum. Eve baskınla kapıya polis geliyor. Bu zulmü yapan insanlara karşı 16 milyon değil 86 milyona direnci emanet ediyorum. Milletime güveniyorum. Bu ahlaksızlığı bu ceberut tutum ve tavrı milletimizin iradesi ve milletimizin direnci elbette geri çevirecektir. Bu ülkenin çocuklarına kadınlarına tüm insanlarına en güzel duygularımı iletiyorum. Dimdik ayaktayım kimse endişe duymasın.Hepinizi kucaklıyorum. Milletimi çok seviyorum. Unutulmasın ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yılmayacağımı dik duracağımı mücadeleye devam edeceğimi bütün milletimizin de bilmesini istiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun kapısına yüzlerce polisi yığan bu sürecin başındaki ve bütün dosyaların savcısı cumhurbaşkanı, buradaki temsilcisi, bir avuç insan ve benim gariban polisimi, ahlaklı polisimi, bu işe alet eden kim varsa, bütün bir avuç insandan bu millet adalet önünde hesap soracaktır' dedi.