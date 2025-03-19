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Hakkında Gözaltı Kararı Verilen İmamoğlu Sesli Mesaj Paylaştı: '' Dimdik Ayaktayım Kimse Endişe Duymasın''

Hakkında Gözaltı Kararı Verilen İmamoğlu Sesli Mesaj Paylaştı: '' Dimdik Ayaktayım Kimse Endişe Duymasın''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.03.2025 - 07:47

Hakkında 105 kişi ile beraber gözaltı kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sesli bir mesaj paylaştı. Evi kolluk kuvvetleri tarafından abluka altına alınan İmamoğlu, ''Milletimi çok seviyorum. Unutulmasın ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yılmayacağımı dik duracağımı mücadeleye devam edeceğimi bütün milletimizin de bilmesini istiyorum'' dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan operasyon kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan operasyon kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun hakkında gözaltı kararı verildi.

İmamoğlu'nun evinde arama yapıldı ardından sağlık kontrolüne götürüldü. İmamoğlu ve sanıklar hakkında, 'suç örgütü liderliği' 'PKK ile ortak hareket ederek kent uzlaşısına dahil olmak' ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına karar verildi.

Evi kolluk kuvvetleri tarafından abluka altına alınan İBB Başkanı İmamoğlu, gözaltına alınırken sesli bir mesaj paylaştı.

Evi kolluk kuvvetleri tarafından abluka altına alınan İBB Başkanı İmamoğlu, gözaltına alınırken sesli bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu sesli mesajında, 'Kapıya yüzlerce polis geldi. Kendimi millete emanet ediyorum. Eve baskınla kapıya polis geliyor. Bu zulmü yapan insanlara karşı 16 milyon değil 86 milyona direnci emanet ediyorum. Milletime güveniyorum. Bu ahlaksızlığı bu ceberut tutum ve tavrı milletimizin iradesi ve milletimizin direnci elbette geri çevirecektir. Bu ülkenin çocuklarına kadınlarına tüm insanlarına en güzel duygularımı iletiyorum. Dimdik ayaktayım kimse endişe duymasın.Hepinizi kucaklıyorum. Milletimi çok seviyorum. Unutulmasın ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yılmayacağımı dik duracağımı mücadeleye devam edeceğimi bütün milletimizin de bilmesini istiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun kapısına yüzlerce polisi yığan bu sürecin başındaki ve bütün dosyaların savcısı cumhurbaşkanı, buradaki temsilcisi, bir avuç insan ve benim gariban polisimi, ahlaklı polisimi, bu işe alet eden kim varsa, bütün bir avuç insandan bu millet adalet önünde hesap soracaktır' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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