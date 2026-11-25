Yönetici gezegenin Satürn, ev ve aile bölgende geri hareketini sürdürüyor ve sana köklerini yeniden düzenlemeyi hatırlatıyor. Bugün bu temaya göz atmak için güzel bir gün: evdeki bir düzenleme ya da aileyle ilgili ertelenmiş bir konuşma, sakin bir tavırla ele alındığında kalıcı bir rahatlama getirir.

Mars bugün uzak yerler ve yüksek öğrenim evine geçiyor. Önümüzdeki haftalarda ufkunu genişletmek, bir eğitime başlamak ya da uzun vadeli bir hedef için strateji belirlemek isteyeceksin. Öğleden sonra Ay ilişkiler evine geçip Mars'la uyumlu açı kuruyor; ortaklıklar ve anlaşmalar için verimli bir zaman dilimi başlıyor.

Bekarsan, olgun ve güven veren biriyle karşılaşma ihtimalin var; ilk izlenime değil, sohbetin derinliğine odaklan. Partnerin varsa, ortak bir plan üzerine konuşmak bugün kolay ilerler. Akşamüstü ufak bir belirsizlik hissi gelirse, bunu bir sonraki adımını netleştirmek için bir fırsat olarak gör.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…