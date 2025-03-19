Ekrem İmamoğlu’ndan Açıklama: “Millet İradesine Darbe Vuruluyor, Büyük Zorbalıkla Karşı Karşıyayız”

'Kapıya yüzlerce polis geldi. Kendime millete emanet ediyorum. Eve baskınla polis geliyor, kapıya polis çalıyor. Kendime 16 milyon değil, 86 milyon ve bütün dünyadaki bu zulmü yapan insanlara karşı dirence emanet ediyorum. Milletime güveniyorum.

Bu ahlaksızlığı, bu ceberut tutum ve tavrı milletimizin iradesi, milletimizin direnci elbette geri çevirecektir. Bu ülkenin çocuklarına, kadınlarına, bütün insanlarına en güzel duygularımı iletiyorum. Dimdik ayaktayım. Kimse endişe duymasın. Hepinizi kucaklıyorum.

Milletim çok seviyorum. Unutulmasın ki egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Yılmayacağımı, dik duracağımı, mücadeleye devam edeceğimi bütün milletimin bilmesini istiyorum.

Ekrem İmamoğlu'nun kapısına yüzlerce polisi yığan bu sürecin başındaki ve bütün bu dosyaların savcısı, Cumhurbaşkanı ve buradaki temsilcisi bir avuç insan ve benim gariban polisimin, Ahlaklı polisimi bu işe alet eden kim varsa o bütün bir avuç insandan bu millet adalet önünde hesap soracaktır.'