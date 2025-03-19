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Ekrem İmamoğlu’ndan Açıklama: “Millet İradesine Darbe Vuruluyor, Büyük Zorbalıkla Karşı Karşıyayız”

Ekrem İmamoğlu’ndan Açıklama: “Millet İradesine Darbe Vuruluyor, Büyük Zorbalıkla Karşı Karşıyayız”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.03.2025 - 07:18 Son Güncelleme: 19.03.2025 - 08:19

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verildi, basın danışmanı Murat Ongun da gözaltına alındığını duyurdu. Polis ekipleri İmamoğlu'nun konutunda arama yapıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verildi, basın danışmanı Murat Ongun da gözaltına alındığını duyurdu. Polis ekipleri İmamoğlu'nun konutunda arama yapıyor.

Dün geceki diploma iptali kararından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesine yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Ünlü gazeteci Fatih AltaylıEkrem İmamoğlu'nun avukatlarının kendisini aradığını ve Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığını bildirdi.

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Gözaltı kararı sonrasında Ekrem İmamoğlu evinde hazırlandığı anda çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMASI:

EKREM İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMASI:

'Kapıya yüzlerce polis geldi. Kendime millete emanet ediyorum. Eve baskınla polis geliyor, kapıya polis çalıyor. Kendime 16 milyon değil, 86 milyon ve bütün dünyadaki bu zulmü yapan insanlara karşı dirence emanet ediyorum. Milletime güveniyorum.

Bu ahlaksızlığı, bu ceberut tutum ve tavrı milletimizin iradesi, milletimizin direnci elbette geri çevirecektir. Bu ülkenin çocuklarına, kadınlarına, bütün insanlarına en güzel duygularımı iletiyorum. Dimdik ayaktayım. Kimse endişe duymasın. Hepinizi kucaklıyorum.

Milletim çok seviyorum. Unutulmasın ki egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Yılmayacağımı, dik duracağımı, mücadeleye devam edeceğimi bütün milletimin bilmesini istiyorum.

Ekrem İmamoğlu'nun kapısına yüzlerce polisi yığan bu sürecin başındaki ve bütün bu dosyaların savcısı, Cumhurbaşkanı ve buradaki temsilcisi bir avuç insan ve benim gariban polisimin, Ahlaklı polisimi bu işe alet eden kim varsa o bütün bir avuç insandan bu millet adalet önünde hesap soracaktır.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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