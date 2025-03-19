Ekrem İmamoğlu’ndan Açıklama: “Millet İradesine Darbe Vuruluyor, Büyük Zorbalıkla Karşı Karşıyayız”
Ekrem İmamoğlu’ndan Açıklama: “Millet İradesine Darbe Vuruluyor, Büyük Zorbalıkla Karşı Karşıyayız”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verildi, basın danışmanı Murat Ongun da gözaltına alındığını duyurdu. Polis ekipleri İmamoğlu'nun konutunda arama yapıyor.
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Gözaltı kararı sonrasında Ekrem İmamoğlu evinde hazırlandığı anda çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
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EKREM İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMASI:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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