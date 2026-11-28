Pirincin yüzeyinde nişasta bulunuyor ve bu nişasta pişerken taneleri birbirine yapıştırıyor. Pirinci su berraklaşana kadar birkaç kez yıkamak bunu büyük ölçüde azaltıyor. Ardından 20-30 dakika ılık tuzlu suda bekletmek taneleri hem uzatıyor hem daha sağlam kılıyor. Süzdükten sonra tereyağı ya da sıvıyağda şeffaflaşana kadar kavurmak her tanenin ayrı kalmasına yardımcı oluyor.