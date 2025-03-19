Murat İlbak Kimdir? CNBC-e'nin ve İlbak Holding'in Sahibi Murat İlbak Neden Gözaltına Alındı?
Murat İlbak Kimdir? CNBC-e'nin ve İlbak Holding'in Sahibi Murat İlbak Neden Gözaltına Alındı?
CNBC-e'yi yeniden Türkiye'ye getiren ve Şekerbank'ın yüzde 12,6'lık hissesini satın alan İlbak Holding'in sahibi Murat İlbak, gündemdeki isimler arasında yer alıyor. Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 100 kişi arasında Murat İlbak ile birlikte Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak ve Mustafa İlbak da bulunuyor. Peki, Murat İlbak kimdir? CNBC-e'nin sahibi Murat İlbak neden gözaltına alındı?
İşte, detaylar...
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Murat İlbak Kimdir?
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Murat İlbak'ın Kariyer Hayatı
CNBC-e’nin Sahibi Murat İlbak Gözaltına mı Alındı? Neden?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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