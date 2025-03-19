Murat İlbak Kimdir? CNBC-e'nin ve İlbak Holding'in Sahibi Murat İlbak Neden Gözaltına Alındı?

Murat İlbak, kariyer hayatına 2000 yılında Ströer Kentvizyon şirketinde adım attı. Burada ilk olarak Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan İlbak, şirketin Yönetim Kurulu Üyelisi ve 2006 yılında CEO'su oldu. İlbak, halen birçok şirkette yönetim kurulu üyesi olarak rol alıyor ve kendi şirketini yönetiyor.

Murat İlbak, 2010 yılında holding yapısı altında bir ataya gelen İlbak şirketleri ve İlbak Holding'in sahibi. İlbak Holding ise maden, medya, yayıncılık, pazarlama iletişimi, baskı hizmetleri, turizm, gayrimenkul ve hızlı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Holding'in 8 sektörde 35'ten fazla iştiraki bulunuyor. Öte yandan Murat İlbak ile kardeşi Mustafa İlbak, Holding'de eşit hisseye ve yönetime sahip.

Murat İlbak, son olarak adını CNBC-e'yi Türkiye'ye getirerek attığı adımla duyurmuştu. Ayrıca Şekerbank'ın da yüzde 12,6'lık hissesini devraldı.