onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Murat İlbak Kimdir? CNBC-e'nin ve İlbak Holding'in Sahibi Murat İlbak Neden Gözaltına Alındı?

Murat İlbak Kimdir? CNBC-e'nin ve İlbak Holding'in Sahibi Murat İlbak Neden Gözaltına Alındı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.03.2025 - 12:01

CNBC-e'yi yeniden Türkiye'ye getiren ve Şekerbank'ın yüzde 12,6'lık hissesini satın alan İlbak Holding'in sahibi Murat İlbak, gündemdeki isimler arasında yer alıyor. Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 100 kişi arasında Murat İlbak ile birlikte Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak ve Mustafa İlbak da bulunuyor. Peki, Murat İlbak kimdir? CNBC-e'nin sahibi Murat İlbak neden gözaltına alındı? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Murat İlbak Kimdir?

Murat İlbak Kimdir?

Murat İlbak, 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlbak, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1998 yılında mezun oldu. Kısa bir süre içerisinde ise iş hayatına adımını attı.

Murat İlbak'ın Kariyer Hayatı

Murat İlbak'ın Kariyer Hayatı

Murat İlbak, kariyer hayatına 2000 yılında Ströer Kentvizyon şirketinde adım attı. Burada ilk olarak Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan İlbak, şirketin Yönetim Kurulu Üyelisi ve 2006 yılında CEO'su oldu. İlbak, halen birçok şirkette yönetim kurulu üyesi olarak rol alıyor ve kendi şirketini yönetiyor. 

Murat İlbak, 2010 yılında holding yapısı altında bir ataya gelen İlbak şirketleri ve İlbak Holding'in sahibi. İlbak Holding ise maden, medya, yayıncılık, pazarlama iletişimi, baskı hizmetleri, turizm, gayrimenkul ve hızlı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Holding'in 8 sektörde 35'ten fazla iştiraki bulunuyor. Öte yandan Murat İlbak ile kardeşi Mustafa İlbak, Holding'de eşit hisseye ve yönetime sahip. 

Murat İlbak, son olarak adını CNBC-e'yi Türkiye'ye getirerek attığı adımla duyurmuştu. Ayrıca Şekerbank'ın da yüzde 12,6'lık hissesini devraldı.

CNBC-e’nin Sahibi Murat İlbak Gözaltına mı Alındı? Neden?

CNBC-e’nin Sahibi Murat İlbak Gözaltına mı Alındı? Neden?

CNBC-e’nin sahibi iş insanı Murat İlbak, 19 Mart Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan isimler arasında İlbak'ın ailesinden 3 kişi daha bulunuyor. Tanınmış iş insanı Murat İlbak, Mustafa İlbak, Yusuf İlbak ve Ali İlbak'ın gözaltına alınmasına ilişkin detaylı bilgi ve sürece dair detaylar ise yapılan açıklamaların ardından belli olacak. 

Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil 100 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından gözaltı kararı verildiği biliniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın