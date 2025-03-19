Murat Ongun Kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun Basın Danışmanı Murat Ongun'un Eğitim Hayatı ve Kariyeri

Kariyer hayatına henüz okulu bitmeden atılan Murat Ongun, 1996 yılında Ankara'da televizyon haberciliği yapmaya başladı. Önce Show Haber'de Ankara muhabiri olarak görev alan Ongun, İstanbul'a gelerek mesleğine burada devam etti. Show Haber'in ardından Star TV ve ATV'de görev aldı.

2001 yılında Habertürk TV kurulduktan sonra burada muhabir ve idareci pozisyonlarında rol aldı. 2012 ila 2014 yıllarında CNN Türk'te sunuculuk da yaptı.