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Murat Ongun Kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun Basın Danışmanı Murat Ongun'un Eğitim Hayatı ve Kariyeri

Murat Ongun Kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun Basın Danışmanı Murat Ongun'un Eğitim Hayatı ve Kariyeri

İBB
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.03.2025 - 08:54

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun hakkındaki gözaltı kararı gündemde. Kararın ardından pek çok kişi Medya A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Murat Ongun'un kim olduğunu ve süreci araştırmaya başladı. Peki Murat Ongun kimdir? Murat Ongun'un görevi ve mesleği nedir? 

İşte, detaylar...

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Murat Ongun Kimdir?

Murat Ongun Kimdir?

Murat Ongun, 21 Nisan1975 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Giresunlu olan Ongun, ilkokul ve ortaokul eğitimlerini memleketi Giresun'da tamamladı. Daha sonra ise Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde lisans öğrenimi gördü ve 1997 yılında üniversite öğrenimini tamamladı.

Murat Ongun'un Gazetecilik Kariyeri

Murat Ongun'un Gazetecilik Kariyeri

Kariyer hayatına henüz okulu bitmeden atılan Murat Ongun, 1996 yılında Ankara'da televizyon haberciliği yapmaya başladı. Önce Show Haber'de Ankara muhabiri olarak görev alan Ongun, İstanbul'a gelerek mesleğine burada devam etti. Show Haber'in ardından Star TV ve ATV'de görev aldı. 

2001 yılında Habertürk TV kurulduktan sonra burada muhabir ve idareci pozisyonlarında rol aldı. 2012 ila 2014 yıllarında CNN Türk'te sunuculuk da yaptı.

Murat Ongun'un Siyasi Kariyeri

Murat Ongun'un Siyasi Kariyeri

Murat Ongun, 2014 yılına kadar çeşitli haber kanallarında gazetecilik yaparak medyayla ilgili tecrübe kazandı. 2014 yılında ise dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olarak göreve başladı. 2019 yerel seçimlerinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcülüğü ile görevlendirildi. 2022 yılında bu görevin sona ermesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan Medya A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladı. 

Meslek hayatında şu ana kadar 2006'da 'Büyük Cumhuriyet Polemiği: Medyanın İç Savaşı' ve 2020'de 'Karanlık Hikaye' isimli iki kitap yazdı.

Murat Ongun Evli mi?

Murat Ongun Evli mi?

Murat Ongun, Gözdem Ongun'la evlidir. Ongun çiftinin iki tane çocuğu bulunmaktadır.

Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ise 1998'de Medyapım'da asistan olarak kariyer başlangıcı yapmıştır. Daha sonrasında 7 yıl boyunca sunuculuk ve yapımcılık yapmıştır.

Murat Ongun, gözaltına alındığına dair haberi ise sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Murat Ongun, gözaltına alındığına dair haberi ise sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Gözaltına alınana Murat Ongun ve  İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ise detaylı açıklama bekleniyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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