Murat Ongun Kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun Basın Danışmanı Murat Ongun'un Eğitim Hayatı ve Kariyeri
Murat Ongun Kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun Basın Danışmanı Murat Ongun'un Eğitim Hayatı ve Kariyeri
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun hakkındaki gözaltı kararı gündemde. Kararın ardından pek çok kişi Medya A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Murat Ongun'un kim olduğunu ve süreci araştırmaya başladı. Peki Murat Ongun kimdir? Murat Ongun'un görevi ve mesleği nedir?
İşte, detaylar...
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Murat Ongun Kimdir?
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Murat Ongun'un Gazetecilik Kariyeri
Murat Ongun'un Siyasi Kariyeri
Murat Ongun Evli mi?
Murat Ongun, gözaltına alındığına dair haberi ise sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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