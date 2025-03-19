Ekrem İmamoğlu Hakkındaki Gözaltı Kararı Dünya Basınında Yer Buldu

ABD'nin ilk haftalık haber dergisi olarak kurulan Time, haberin özetinde ise 'Türk polisi, Çarşamba günü İstanbul Belediye Başkanı, popüler muhalefet lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kilit rakibi Ekrem İmamoğlu’nu ve yolsuzluk ve terör bağlantıları iddialarıyla diğer önde gelen birkaç ismi tutukladı. Bu, Türkiye’de muhalefet ve farklı seslere yönelik devam eden hükümet baskısında dramatik bir tırmanış oldu.' açıklamasına yer verdi.