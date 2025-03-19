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Ekrem İmamoğlu Hakkındaki Gözaltı Kararı Dünya Basınında Yer Buldu

Ekrem İmamoğlu Hakkındaki Gözaltı Kararı Dünya Basınında Yer Buldu

Ekrem İmamoğlu İBB
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.03.2025 - 11:00

Hakkında gözaltı kararı alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinden evinden alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İmamoğlu, evinde hazırlandığı anları videoya alarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Türkiye'nin gündemine oturan ve dün de diploması iptal edilen İBB Başkanı'nın gözaltı kararına dış basından da ses geldi. 

İşte, dış basında yer alan haberlerle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararına dünyanın bakışı...

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The New York Times: "Türkiye, İstanbul belediye başkanını ve önde gelen muhalefet figürünü tutukladı"

The New York Times: "Türkiye, İstanbul belediye başkanını ve önde gelen muhalefet figürünü tutukladı"

The New York Times haberinin özetinde, 'Savcılara göre, Ekrem İmamoğlu Çarşamba günü evinde gözaltına alındı. Kendisine yöneltilen suçlamalar yolsuzluk ve terörle bağlantılı.' ifadeleri yer aldı.

Birleşik Krallık merkezli The Guardian: "İstanbul belediye başkanı, muhtemel cumhurbaşkanı adaylığından günler önce tutuklandı"

Birleşik Krallık merkezli The Guardian: "İstanbul belediye başkanı, muhtemel cumhurbaşkanı adaylığından günler önce tutuklandı"

The Guardian haberin özetinde 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli rakibi, üniversitenin diplomasını geçersiz kılmasından bir gün sonra tutuklandı, bu hareketin siyasi amaçlı olduğu düşünülüyor' ifadelerine yer verdi.

Washington'un en büyük gazetesi The Washington Post: "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rakibi olan İstanbul belediye başkanının tutuklanmasını emretti"

Washington'un en büyük gazetesi The Washington Post: "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rakibi olan İstanbul belediye başkanının tutuklanmasını emretti"

The Washington Post, haberin özetinde ise 'Savcılar, Ekrem İmamoğlu ve yaklaşık 100 kişinin gözaltına alınmasını emretti, devlet medyası bildirdi. İstanbul belediye başkanı, muhalefetin önde gelen isimlerinden biri.' ifadelerine yer verdi.

Associated Press (AP): "Polis, İstanbul belediye başkanını yolsuzluk ve terör bağlantıları iddiasıyla tutukladı"

Associated Press (AP): "Polis, İstanbul belediye başkanını yolsuzluk ve terör bağlantıları iddiasıyla tutukladı"

Haberde, 'Türk polisi, Çarşamba günü İstanbul belediye başkanını — popüler bir muhalefet lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kilit rakibini yolsuzluk ve terör bağlantıları iddialarıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında tutukladı.' ifadelerine yer verilirken gözaltı kararı 'Bu, Türkiye’de muhalefete ve farklı seslere yönelik devam eden hükümet baskısında dramatik bir tırmanış oldu.' olarak nitelendirildi.

Reuters: "Türkiye, Erdoğan’ın başlıca rakibini çeşitli suçlamalarla gözaltına aldı"

Reuters: "Türkiye, Erdoğan’ın başlıca rakibini çeşitli suçlamalarla gözaltına aldı"

Merkezi Londra'da bulunan haber ajansının haberinde, 'Türk yetkililer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başlıca siyasi rakibini Çarşamba günü yolsuzluk ve terör örgütüne yardım da dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla gözaltına aldı. Ana muhalefet partisi, bu durumu “bir sonraki cumhurbaşkanımıza karşı darbe girişimi” olarak nitelendirdi.' ifadeleri yer aldı.

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Financial Times: "Recep Tayyip Erdoğan’ın başlıca rakibi Türk polisi tarafından gözaltına alındı"

Financial Times: "Recep Tayyip Erdoğan’ın başlıca rakibi Türk polisi tarafından gözaltına alındı"

Uuslarasası İngiliz iş gazetesinin haberi, 'İstanbul belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, cumhurbaşkanına karşı ana muhalefet adayı olarak resmen ilan edilmesi bekleniyordu.' ifadeleriyle devam etti.

Fransız Le Monde: "İstanbul belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı"

Fransız Le Monde: "İstanbul belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı"

Fransız günlük gazetesi Le Monde ise haberinde, 'Muhalefet lideri, Çarşamba sabahı evinde gözaltına alındı. Yerel medyaya göre, hakkında “kâr amaçlı bir suç örgütünün başında olmak” ve Ankara tarafından terör örgütü olarak kabul edilen partiye yardım etmek” suçlamaları yöneltiliyor.' ifadelerine yer verdi.

Bloomberg: "Türkiye, Erdoğan’ın başlıca rakibi İmamoğlu’nu genişleyen tasfiye operasyonunda gözaltına aldı"

Bloomberg: "Türkiye, Erdoğan’ın başlıca rakibi İmamoğlu’nu genişleyen tasfiye operasyonunda gözaltına aldı"

Amerika merkezli Bloomberg'in haberinde, 'Türk yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en önemli rakibi Ekrem İmamoğlu’nu, piyasaları sarsan ve muhalefet figürlerine yönelik baskıyı genişleten bir operasyon kapsamında gözaltına aldı.' ifadeleri yer alıyordu.

CNN World: "Türkiye, İstanbul belediye başkanını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kilit rakibini gözaltına aldı, savcılar açıkladı"

CNN World: "Türkiye, İstanbul belediye başkanını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kilit rakibini gözaltına aldı, savcılar açıkladı"

Amerikalı haber kanalı CNN haberinde, 'Devlet kanalı TRT’nin İstanbul Başsavcılığı’na dayandırdığı habere göre, Türk yetkililer İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına aldı.' ifadeleri yer aldı.

Bild: "Erdoğan rakibi İmamoğlu tutuklandı"

Bild: "Erdoğan rakibi İmamoğlu tutuklandı"

Alman gazetesi Bild, haberinin özetinde; 'İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (53), Çarşamba günü evinde polis baskını sonucu tutuklandı. Kendisi, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (71) için güçlü bir rakip olarak görülüyor.' ifadeleri yer aldı.

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Time: "Türk Polisi, İstanbul Belediye Başkanı ve Popüler Muhalefet Lideri Ekrem İmamoğlu'nu Tutukladı"

Time: "Türk Polisi, İstanbul Belediye Başkanı ve Popüler Muhalefet Lideri Ekrem İmamoğlu'nu Tutukladı"

ABD'nin ilk haftalık haber dergisi olarak kurulan Time, haberin özetinde ise 'Türk polisi, Çarşamba günü İstanbul Belediye Başkanı, popüler muhalefet lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kilit rakibi Ekrem İmamoğlu’nu ve yolsuzluk ve terör bağlantıları iddialarıyla diğer önde gelen birkaç ismi tutukladı. Bu, Türkiye’de muhalefet ve farklı seslere yönelik devam eden hükümet baskısında dramatik bir tırmanış oldu.' açıklamasına yer verdi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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