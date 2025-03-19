Ekrem İmamoğlu Hakkındaki Gözaltı Kararı Dünya Basınında Yer Buldu
Ekrem İmamoğlu Hakkındaki Gözaltı Kararı Dünya Basınında Yer Buldu
Hakkında gözaltı kararı alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinden evinden alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İmamoğlu, evinde hazırlandığı anları videoya alarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Türkiye'nin gündemine oturan ve dün de diploması iptal edilen İBB Başkanı'nın gözaltı kararına dış basından da ses geldi.
İşte, dış basında yer alan haberlerle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararına dünyanın bakışı...
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The New York Times: "Türkiye, İstanbul belediye başkanını ve önde gelen muhalefet figürünü tutukladı"
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Birleşik Krallık merkezli The Guardian: "İstanbul belediye başkanı, muhtemel cumhurbaşkanı adaylığından günler önce tutuklandı"
Washington'un en büyük gazetesi The Washington Post: "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rakibi olan İstanbul belediye başkanının tutuklanmasını emretti"
Associated Press (AP): "Polis, İstanbul belediye başkanını yolsuzluk ve terör bağlantıları iddiasıyla tutukladı"
Reuters: "Türkiye, Erdoğan’ın başlıca rakibini çeşitli suçlamalarla gözaltına aldı"
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Financial Times: "Recep Tayyip Erdoğan’ın başlıca rakibi Türk polisi tarafından gözaltına alındı"
Fransız Le Monde: "İstanbul belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı"
Bloomberg: "Türkiye, Erdoğan’ın başlıca rakibi İmamoğlu’nu genişleyen tasfiye operasyonunda gözaltına aldı"
CNN World: "Türkiye, İstanbul belediye başkanını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kilit rakibini gözaltına aldı, savcılar açıkladı"
Bild: "Erdoğan rakibi İmamoğlu tutuklandı"
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Time: "Türk Polisi, İstanbul Belediye Başkanı ve Popüler Muhalefet Lideri Ekrem İmamoğlu'nu Tutukladı"
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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