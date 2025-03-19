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Ekrem İmamoğlu Evinden Alınarak Emniyet’e Götürüldü: Sağlık Kontrolü Emniyet’te Yapılacak!

Ekrem İmamoğlu Evinden Alınarak Emniyet’e Götürüldü: Sağlık Kontrolü Emniyet’te Yapılacak!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.03.2025 - 10:26 Son Güncelleme: 19.03.2025 - 10:34

Hakkında gözaltı kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, evinden alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. 

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'na sağlık kontrolünün yasaya aykırı bir biçimde karakolda yapılacağını söyledi. Günaydın, ' Ekrem İmamoğlu'nun ilaçları kendisine verilemiyor' dedi.

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Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasın sonrasında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Halk TV’ye şu açıklamaları yaptı:

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasın sonrasında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Halk TV’ye şu açıklamaları yaptı:

“Şimdi Ekrem Başkanı normalde sağlık kontrolünden geçirmeleri lazım. Bu içim parçalanarak söylüyorum ama bu bir gözaltı prosedürü maalesef. Ekrem Başkanı doğrudan Vatan Emniyete getirdiler. Vatan Emniyete geldiyse buradan sağlık kontrolü için hastaneye, Bayrampaşa'ya götürülmesi lazım. Efendim bu güvenlik sorunu oluştururmuş. Bu nedenle sağlık ekiplerini Vatan Emniyet Müdürlüğüne davet etmişler. Sağlık kontrolünü karakolda, emniyette yapacaklar. 

Bu CMK'nın, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun ruhuna aykırı. Adli kolluk bulunulan yerde sağlık kontrolü yapılamaz. Zaten 'Bir kötü muamele var mı?' diyerek sağlık kontrolü yapılıyor. Yani karakolda sağlık kontrolünün yapıldığını kim görmüş? Ekrem İmamoğlu'nun ilaçları kendisine verilemiyor. Hiç kimse kendisiyle görüşemiyor ve dolayısıyla böyle bir tablo. Bu tablo sabahtan bu yana süregelen açık hukuksuzluklara bir son halka şeklinde eklenmiş durumda. Yani sözümü şöyle bitireyim, Twitter'ı yavaşlatırsınız, Vatan Emniyeti'ni ablukaya alırsınız, gözaltına aldığınız arkadaşlarımızı sağlık kontrolünden de geçirmezsiniz, bir çıkın sokağa bir bakın bakalım vatandaş size nasıl bakıyor?”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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