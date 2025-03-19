Ekrem İmamoğlu Evinden Alınarak Emniyet’e Götürüldü: Sağlık Kontrolü Emniyet’te Yapılacak!

“Şimdi Ekrem Başkanı normalde sağlık kontrolünden geçirmeleri lazım. Bu içim parçalanarak söylüyorum ama bu bir gözaltı prosedürü maalesef. Ekrem Başkanı doğrudan Vatan Emniyete getirdiler. Vatan Emniyete geldiyse buradan sağlık kontrolü için hastaneye, Bayrampaşa'ya götürülmesi lazım. Efendim bu güvenlik sorunu oluştururmuş. Bu nedenle sağlık ekiplerini Vatan Emniyet Müdürlüğüne davet etmişler. Sağlık kontrolünü karakolda, emniyette yapacaklar.

Bu CMK'nın, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun ruhuna aykırı. Adli kolluk bulunulan yerde sağlık kontrolü yapılamaz. Zaten 'Bir kötü muamele var mı?' diyerek sağlık kontrolü yapılıyor. Yani karakolda sağlık kontrolünün yapıldığını kim görmüş? Ekrem İmamoğlu'nun ilaçları kendisine verilemiyor. Hiç kimse kendisiyle görüşemiyor ve dolayısıyla böyle bir tablo. Bu tablo sabahtan bu yana süregelen açık hukuksuzluklara bir son halka şeklinde eklenmiş durumda. Yani sözümü şöyle bitireyim, Twitter'ı yavaşlatırsınız, Vatan Emniyeti'ni ablukaya alırsınız, gözaltına aldığınız arkadaşlarımızı sağlık kontrolünden de geçirmezsiniz, bir çıkın sokağa bir bakın bakalım vatandaş size nasıl bakıyor?”