Ekrem İmamoğlu Evinden Alınarak Emniyet’e Götürüldü: Sağlık Kontrolü Emniyet’te Yapılacak!
Ekrem İmamoğlu Evinden Alınarak Emniyet’e Götürüldü: Sağlık Kontrolü Emniyet’te Yapılacak!
Hakkında gözaltı kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, evinden alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'na sağlık kontrolünün yasaya aykırı bir biçimde karakolda yapılacağını söyledi. Günaydın, ' Ekrem İmamoğlu'nun ilaçları kendisine verilemiyor' dedi.
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Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasın sonrasında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Halk TV’ye şu açıklamaları yaptı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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yetmez, oy veren son kişi pişman olana kadar devam!
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Resmen darbe devalüasyonu oluyor. Bunu kasten yapıyorlar. Dolar Euro iki saat içerisinde %15 e yakın değer kazandı. Bu durumdan kimler karlı çıktı bilin baka... Devamını Gör
ama yeterrrrrrr