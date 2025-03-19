Ekrem İmamoğlu’na Gözaltı Kararı Sonrası Piyasalarda Deprem
Ekrem İmamoğlu’na Gözaltı Kararı Sonrası Piyasalarda Deprem
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası Borsa İstanbul adeta çakıldı. Borsa İstanbul’da endekse bağlı devre kesici uygulandı.
Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
'Saat 09:55:19 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.'
Dolar/TL ve euro/TL ise tarihi rekorlarını kırdı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından piyasalarda deprem!
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Dolar, euro ve altında da rekor geldi.
Piyasalardaki hareketliliğin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten paylaşım geldi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Muz cumhuriyetinde borsa mı olurmuş?
Bunu da artık yapamazlar dediğimiz her şeyi yaptılar. Ne korkuymuş arkadaş, yasama yürütme yargı hak getire artık bu ülkede yazıklar olsun.
Her yerden her türlü vatandaş mağdur