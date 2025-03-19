Ekrem İmamoğlu’na Gözaltı Kararı Sonrası Piyasalarda Deprem

İmamoğlu'nun gözaltı kararı Borsa İstanbul güne sert düşüşle başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 741,75 puan ve yüzde 6,87 azalışla 10.060,48 puana indi.

Borsa İstanbul, dün yüzde 0,28 değer kaybederek 10.802,23 puandan kapanmıştı.

Borsa İstanbul'un KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Saat 09:55:19 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10:20:00'de tek fiyat emir toplama, 10:25:00 (*)'de eşleştirme yapılacak ve 10:30:00'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10:20:00'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10:30:00'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10:30:00'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 10:30'da yeniden başlayacaktır.'