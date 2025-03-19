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Ekonomi
Ekrem İmamoğlu’na Gözaltı Kararı Sonrası Piyasalarda Deprem

Ekrem İmamoğlu’na Gözaltı Kararı Sonrası Piyasalarda Deprem

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.03.2025 - 10:09

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası Borsa İstanbul adeta çakıldı. Borsa İstanbul’da endekse bağlı devre kesici uygulandı.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Saat 09:55:19 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.'

Dolar/TL ve euro/TL ise tarihi rekorlarını kırdı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından piyasalarda deprem!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından piyasalarda deprem!

İmamoğlu'nun gözaltı kararı Borsa İstanbul güne sert düşüşle başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 741,75 puan ve yüzde 6,87 azalışla 10.060,48 puana indi.

Borsa İstanbul, dün yüzde 0,28 değer kaybederek 10.802,23 puandan kapanmıştı.

Borsa İstanbul'un KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Saat 09:55:19 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur. 

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10:20:00'de tek fiyat emir toplama, 10:25:00 (*)'de eşleştirme yapılacak ve 10:30:00'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10:20:00'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10:30:00'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10:30:00'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 10:30'da yeniden başlayacaktır.'

Dolar, euro ve altında da rekor geldi.

Dolar, euro ve altında da rekor geldi.

Borsada depremin ardından Dolar/T ve euro/TL de güne rekorla başladı. Dolar/TL ilk kez 40'ı aştı. Euro/TL ise 44’ün üzerine çıkarak tarihi rekorlarını kırdı.

Gram altın güne 3 bin 582 liradan başladı. Kapalıçarşı'da ise ilk defa 3 bin 636 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Piyasalardaki hareketliliğin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten paylaşım geldi:

Piyasalardaki hareketliliğin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten paylaşım geldi:
twitter.com

'Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor.

Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Jonathan

Muz cumhuriyetinde borsa mı olurmuş?

mehtap kus

Bunu da artık yapamazlar dediğimiz her şeyi yaptılar. Ne korkuymuş arkadaş, yasama yürütme yargı hak getire artık bu ülkede yazıklar olsun.

E S

Her yerden her türlü vatandaş mağdur