Merthan Açıl Kimdir? Acun Ilıcalı’nın Eski Eşi Şeyma Subaşı’nın Eniştesi Merthan Açıl Neden Gözaltına Alındı?
Merthan Açıl Kimdir? Acun Ilıcalı’nın Eski Eşi Şeyma Subaşı’nın Eniştesi Merthan Açıl Neden Gözaltına Alındı?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmada 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından gözler o isimlere çevrildi. Gözaltına alınan isimlerden birisinin ise Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl da gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından Merthan Açıl araştırılmaya başlandı. Peki Merthan Açıl kimdir? Acun Ilıcalı’nın Eski Eşi Şeyma Subaşı’nın Eniştesi Merthan Açıl Neden Gözaltına Alındı?
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Merthan Açıl Kimdir?
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Acun Ilıcalı’nın Eski Eşi Şeyma Subaşı’nın Eniştesi Merthan Açıl Neden Gözaltına Alındı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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