Merthan Açıl Kimdir? Acun Ilıcalı’nın Eski Eşi Şeyma Subaşı’nın Eniştesi Merthan Açıl Neden Gözaltına Alındı?

Merthan Açıl, 15 Şubat 1982 tarihinde doğdu. Herkes onu Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın eşi olarak tanısa da Merthan Açıl aslında profesyonel bir futbol geçmişine sahip. Kariyerine ilk oarak Bakırköyspor altyapısında başlayan Açıl, ardından profesyonel takıma yükseldi. İki sene profesyonel takımda oynayan Merthan Açıl, daha sonra Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Çaykur Rizespor'da dört sene top koşturan Açıl, 2005-06 sezonuna İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Giresunspor'a kiralandı. 2006-07 sezonunda Kasımpaşa'ya transfer oldu. 2011-12 sezonunun devre arasında kulüpten ayrılarak Adanaspor ile sözleşme imzaladı.

Açıl, 2015-16 sezonunda Adanaspor ile 1. Lig şampiyonluğunu yaşadı.2016-17 sezonu başında, 1. Lig'in yeni takımlarından Ümraniyespor'a transfer olan Açıl, son olarak Erzurumspor formasıyla Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi. Profesyonel aktif futbol kariyerini sona erdiren Açıl, bir Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City’de görev aldı.

Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl ile evlenen Merthan Açıl çiftinin bu evlilikten Duru isminde bir kızları bulunuyor.