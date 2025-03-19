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Merthan Açıl Kimdir? Acun Ilıcalı’nın Eski Eşi Şeyma Subaşı’nın Eniştesi Merthan Açıl Neden Gözaltına Alındı?

Merthan Açıl Kimdir? Acun Ilıcalı’nın Eski Eşi Şeyma Subaşı’nın Eniştesi Merthan Açıl Neden Gözaltına Alındı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.03.2025 - 11:44

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmada 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından gözler o isimlere çevrildi. Gözaltına alınan isimlerden birisinin ise Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl da gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından Merthan Açıl araştırılmaya başlandı. Peki Merthan Açıl kimdir?  Acun Ilıcalı’nın Eski Eşi Şeyma Subaşı’nın Eniştesi Merthan Açıl Neden Gözaltına Alındı?

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Merthan Açıl Kimdir?

Merthan Açıl Kimdir?

Merthan Açıl, 15 Şubat 1982 tarihinde doğdu. Herkes onu Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın eşi olarak tanısa da Merthan Açıl aslında profesyonel bir futbol geçmişine sahip. Kariyerine ilk oarak Bakırköyspor altyapısında başlayan Açıl, ardından profesyonel takıma yükseldi. İki sene profesyonel takımda oynayan Merthan Açıl, daha sonra Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Çaykur Rizespor'da dört sene top koşturan Açıl, 2005-06 sezonuna İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Giresunspor'a kiralandı. 2006-07 sezonunda Kasımpaşa'ya transfer oldu. 2011-12 sezonunun devre arasında kulüpten ayrılarak Adanaspor ile sözleşme imzaladı.

Açıl, 2015-16 sezonunda Adanaspor ile 1. Lig şampiyonluğunu yaşadı.2016-17 sezonu başında, 1. Lig'in yeni takımlarından Ümraniyespor'a transfer olan Açıl,  son olarak Erzurumspor formasıyla Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi. Profesyonel aktif futbol kariyerini sona erdiren Açıl, bir Acun Ilıcalı'nın takımı  Hull City’de görev aldı.

Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl ile evlenen Merthan Açıl çiftinin bu evlilikten Duru isminde bir kızları bulunuyor.

Acun Ilıcalı’nın Eski Eşi Şeyma Subaşı’nın Eniştesi Merthan Açıl Neden Gözaltına Alındı?

Acun Ilıcalı’nın Eski Eşi Şeyma Subaşı’nın Eniştesi Merthan Açıl Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimlerden birisinin ise Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl’ın eşi Merthan Açıl olduğu ortaya çıktı. 

Açıl’ın gözaltına alınma nedeni sahibi olduğu şirketin İBB’den ihale aldığı ileri sürüldü. 

Merthan Açıl’ın sahibi olduğu Creative Medya Reklam A.Ş.’nin İBB'nin iştiraki Kültür A.Ş'den 2023-2024 yılları arasında toplam 334 milyon 718 bin 500 liralık ihale aldığı iddialar arasında.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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