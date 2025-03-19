İsmail Saymaz Kimdir? Gazeteci İsmail Saymaz Neden Gözaltına Alındı?
İsmail Saymaz Kimdir? Gazeteci İsmail Saymaz Neden Gözaltına Alındı?
Gazeteci İsmail Saymaz, yaptığı açıklamalar ve eleştirilerle sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Halk TV programcısı ve gazeteci İsmail Saymaz hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda polislerin evinde arama gerçekleştirmesinin ardından pek çok kişi gözaltı kararının nedenini araştırmaya başladı. Peki, İsmail Saymaz kimdir? İsmail Saymaz kaç yaşında, nereli? İsmail Saymaz neden gözaltına alındı?
İşte, detaylar...
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İsmail Saymaz Kimdir?
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İsmail Saymaz'ın Gazetecilik Kariyeri
İsmail Saymaz Gözaltına mı Alındı? Neden Gözaltına Alındı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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