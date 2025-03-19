İsmail Saymaz Kimdir? Gazeteci İsmail Saymaz Neden Gözaltına Alındı?

İsmail Saymaz gazetecilik hayatına Rize'de başladı. Henüz 15 yaşındayken yerel radyolarda edebiyat programları yaptı. Ardından tartışma programlarına katıldı. Ve daha sonra İstanbul'da ve Konya'da çalışmaya başladı.

2002 yılında Radikal gazetesinde görev alarak profesyonel anlamda gazetecilik kariyerine başlayan Saymaz, çeşitli konularda yazılar yazan ve kitaplar yayımlıyor.

Ünlü gazeteci Saymaz, Radikal gazetesi bünyesinde başladığı kariyer hayatına Hürriyet ve Sözcü'nün ardından şimdi de Halk TV'de programcılık ile devam ediyor. Saymaz, geçtiğimiz yıllarda 'Metin Göktepe Gazetecilik Ödülüne' layık görüldü.