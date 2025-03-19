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İsmail Saymaz Kimdir? Gazeteci İsmail Saymaz Neden Gözaltına Alındı?

İsmail Saymaz Kimdir? Gazeteci İsmail Saymaz Neden Gözaltına Alındı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.03.2025 - 12:31

Gazeteci İsmail Saymaz, yaptığı açıklamalar ve eleştirilerle sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Halk TV programcısı ve gazeteci İsmail Saymaz hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda polislerin evinde arama gerçekleştirmesinin ardından pek çok kişi gözaltı kararının nedenini araştırmaya başladı. Peki, İsmail Saymaz kimdir? İsmail Saymaz kaç yaşında, nereli? İsmail Saymaz neden gözaltına alındı? 

İşte, detaylar...

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İsmail Saymaz Kimdir?

İsmail Saymaz Kimdir?

İsmail Saymaz, 11 Temmuz 1980 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Eğitim hayatına Rize'de başlayan Saymaz, lise öğreniminin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. Buradan mezun olan Saymaz, aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini de tamamladı. 

Gazeteci İsmail Saymaz, Şeyda Sayar ile 2020 yılında dünyaevine girdi. Çiftin 2023 yılında bir de oğulları oldu.

İsmail Saymaz'ın Gazetecilik Kariyeri

İsmail Saymaz'ın Gazetecilik Kariyeri
www.akittv.com.tr

İsmail Saymaz gazetecilik hayatına Rize'de başladı. Henüz 15 yaşındayken yerel radyolarda edebiyat programları yaptı. Ardından tartışma programlarına katıldı. Ve daha sonra İstanbul'da ve Konya'da çalışmaya başladı.

2002 yılında Radikal gazetesinde görev alarak profesyonel anlamda gazetecilik kariyerine başlayan Saymaz, çeşitli konularda yazılar yazan ve kitaplar yayımlıyor. 

Ünlü gazeteci Saymaz, Radikal gazetesi bünyesinde başladığı kariyer hayatına Hürriyet ve Sözcü'nün ardından şimdi de Halk TV'de programcılık ile devam ediyor. Saymaz, geçtiğimiz yıllarda 'Metin Göktepe Gazetecilik Ödülüne' layık görüldü.

İsmail Saymaz Gözaltına mı Alındı? Neden Gözaltına Alındı?

İsmail Saymaz Gözaltına mı Alındı? Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İsmail Saymaz, 'Gezi Parkı olaylarının sanıkları ile irtibatı bulunduğu', 'eylemlerde rol oynadığı' ve 'sosyal medya üzerinden gerçek ile bağdaşmayan bilgiler verdiği' iddialarıyla 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alındı. 

Soruşturma kapsamında gazeteci Saymaz'ın, Gezi Parkı sanıkları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı olduğu iddiası yer aldı. Saymaz, iddia edilen suçlarla birlikte 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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