Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.09.2025 - 07:52

İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesi’ne ‘yolsuzluk’ operasyonu düzenlendi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik devam eden 'yolsuzluk' soruşturmasına Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasa Mutlu gözaltına alındı. 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis Bayrampaşa Belediyesi'nde arama yapıyor, bazı belediye yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

'Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu iddia edilen Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı işlemi ile 72 konut ve iş yeri ile ilgili arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. İşlemler devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.'

Bayrampaşa Belediyesi önündeki polis ekipleri böyle görüntülendi:

