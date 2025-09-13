Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı
İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesi’ne ‘yolsuzluk’ operasyonu düzenlendi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Bayrampaşa Belediyesi önündeki polis ekipleri böyle görüntülendi:
