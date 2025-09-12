Can Holding Bünyesindeki Bilgi Üniversitesi'ne Kayyum Atandı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti, yaptığı açıklamada eğitim ve öğretimin aynı şekilde, herhangi bir aksama olmadan süreceğini belirtti. Açıklamada ayrıca hocaların, öğrencilerin ve idari personelin haklarında ya da yükümlülüklerinde bir değişiklik olmayacağı da özellikle vurgulandı. Yani özetle, günlük işleyişin eskisi gibi devam edeceği mesajı verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum heyeti atandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öğrencilerin ve akademik kadronun merakla beklediği işleyişe dair de açıklama yapıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın