Can Holding Bünyesindeki Bilgi Üniversitesi'ne Kayyum Atandı

Hakan Karakoca
12.09.2025 - 20:35

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti, yaptığı açıklamada eğitim ve öğretimin aynı şekilde, herhangi bir aksama olmadan süreceğini belirtti. Açıklamada ayrıca hocaların, öğrencilerin ve idari personelin haklarında ya da yükümlülüklerinde bir değişiklik olmayacağı da özellikle vurgulandı. Yani özetle, günlük işleyişin eskisi gibi devam edeceği mesajı verildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum heyeti atandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti’nin yazılı açıklamasına göre, Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bugünkü kararıyla birlikte üniversitenin mütevelli heyetinin görevine son verildi. Karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11. maddesine dayandırıldı. Buna göre Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı’nı yönetmek ve temsil etmek üzere YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve avukat Mehmet Çiçek kayyum olarak atandı. Kısacası, üniversitenin yönetim yapısı mahkeme kararıyla değişmiş oldu.

Öğrencilerin ve akademik kadronun merakla beklediği işleyişe dair de açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, İstanbul Bilgi Üniversitesi mütevelli heyetinin yetkilerini devralan kayyum heyetinin bugün itibarıyla görevine başladığı belirtildi. Üniversitenin akademik ve idari kadrosunun haklarına zarar gelmeden, eğitim ve öğretimin aynı şekilde devam edeceği ifade edildi. Ayrıca hocaların, öğrencilerin ve idari personelin hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik olmayacağı vurgulandı.

