Can Holding Bünyesindeki Bilgi Üniversitesi'ne Kayyum Atandı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti, yaptığı açıklamada eğitim ve öğretimin aynı şekilde, herhangi bir aksama olmadan süreceğini belirtti. Açıklamada ayrıca hocaların, öğrencilerin ve idari personelin haklarında ya da yükümlülüklerinde bir değişiklik olmayacağı da özellikle vurgulandı. Yani özetle, günlük işleyişin eskisi gibi devam edeceği mesajı verildi.