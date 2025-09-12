Pep Guardiola Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Yeni Yıldızları Ederson ve İlkay'dan Bahsetti
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Süper Lig’e transfer olan iki eski oyuncusu hakkında konuştu. Ederson’un Fenerbahçe’ye, İlkay Gündoğan’ın ise Galatasaray’a imza atmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Guardiola, her iki oyuncunun da kulüp tarihinde özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. İspanyol teknik adam, hem Ederson’a hem de İlkay’a yeni kariyerlerinde başarı dileklerini iletti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pep Guardiola'nın City'deki felsefesinde önemli yer tutan iki yıldız artık Süper Lig'de...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Onlar için en iyisini temenni ediyorum"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın