Pep Guardiola Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Yeni Yıldızları Ederson ve İlkay'dan Bahsetti

Pep Guardiola Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Yeni Yıldızları Ederson ve İlkay'dan Bahsetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.09.2025 - 18:05

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Süper Lig’e transfer olan iki eski oyuncusu hakkında konuştu. Ederson’un Fenerbahçe’ye, İlkay Gündoğan’ın ise Galatasaray’a imza atmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Guardiola, her iki oyuncunun da kulüp tarihinde özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. İspanyol teknik adam, hem Ederson’a hem de İlkay’a yeni kariyerlerinde başarı dileklerini iletti.

Pep Guardiola'nın City'deki felsefesinde önemli yer tutan iki yıldız artık Süper Lig'de...

Pep Guardiola'nın City'deki felsefesinde önemli yer tutan iki yıldız artık Süper Lig'de...

Pep Guardiola, City'de önemli bir inşa sürecine girerken şüphesiz İlkay Gündoğan, Ederson, de Bruyne, Rodri gibi isimler çok büyük yer tutuyordu. 

Takımda yeni bir düzen kurmak isteyen Pep, birçok yıldızıyla vedalaştı. O isimlerin ikisi Süper Lig'e geldi. 

Guardiola o iki yıldızı unutmadı ve güzel sözlerle vedalaştı.

"Onlar için en iyisini temenni ediyorum"

"Onlar için en iyisini temenni ediyorum"

Pep Guardiola, İngiliz basınına açıklamalar yaparak iki yıldızıyla ilgili duygusal sözler sarf etti. Guardiola, 'Ederson, özel bir şey inşa etmemize çok yardımcı oldu. Kulübün en iyi 10 yılında kalemizi o koruyordu. İlkay da geldiğimden beri yaptığımız en iyi transferlerden biriydi. Çok akıllı ve zeki bir oyuncu. İkisine de en iyisini diliyorum' dedi.

