Ali Koç, ChatGPT'ye Göre Fenerbahçe'nin En Başarılı Spor Kulübü Olduğunu Söyledi

Ali Koç, ChatGPT'ye Göre Fenerbahçe'nin En Başarılı Spor Kulübü Olduğunu Söyledi

12.09.2025 - 17:34

Ali Koç, Anadolu Ajansı'nın canlı yayın konuğu olarak seçime dair özel açıklamalar yapıyor. Koç, seçim sürecinde 7 yıldır yaşadıklarına da değiniyor. 

Koç, sadece futbol değil spor kulübü olduklarını anlatırken ilginç bir konuya da dikkat çekti. 

Bir taraftarlarının ChatGPT'ye 'en başarılı spor kulübü kim?' diye sorduğunu anlatan Koç, çıkan ilginç cevabı anlattı.

Ali Koç seçim öncesi kulübe dair açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Ali Koç seçim öncesi kulübe dair açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşan seçim öncesinde camiaya seslendi. Kulübün geleceğine dair önemli mesajlar veren Koç, hem mali yapının güçlendirilmesi hem de sportif başarıların sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Fenerbahçe'nin futbol değil spor kulübü olduğunu vurgulayan Ali Koç diğer adayların futbol kulübüne dair vaatler verdiklerini açıkladı.

"Bir taraftarımız ChatGPT'ye sormuş..."

"Bir taraftarımız ChatGPT'ye sormuş..."

Ali Koç, Sadettin Saran'ın tribün yapısında değişiklik yapacağını söylemesi üzerine 'Başka vaat duymadım' diyerek 'Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü' dedi. Koç açıklamasını 'Bir kongre üyemiz ChatGPT’ye 'en başarılı kulüp kim' diye üç kez sormuş. Üçünde de 'Fenerbahçe' cevabını almış. Fenerbahçe bize göre dünyanın en büyük spor kulübü.” sözleriyle sürdürdü.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
