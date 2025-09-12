Kerem Demirbay, İlkay Gündoğan’ı Övmeyi Abarttı: "G… Başı Ayrı Oynayan İnsan Değil"
Galatasaray’dan Eyüpspor’a transfer olan Kerem Demirbay, bu hafta sonu oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde TRT Spor’a açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ın yeni transfer İlkay Gündoğan’ı çok sevdiğini söyleyen Demirbay, “İlkay abi benim küçüklüğümü bilir. Onu anlatmak benim haddim değil açıkcası. Çok severim abimi. Gerçekten delikanlı, efendi birisidir. Yani böyle g… başı ayrı oynamaz” ifadelerini kullandı.
Kerem Demirbay'ın TRT Spor yayında küfür etmesi sosyal medyada da konuşuldu. 👇
o zaman Galatasaray'da gö.ü başı oynayan insnalar var
Galatasarayda oynarken fenere ve mert hakana ana avrat küfür eden ama fenere transfer olunca ben zaten doğuştan fenerliydim diyip mert hakanla sarmaş dolaş f... Devamını Gör
övüyonmu sövüyonmu reis