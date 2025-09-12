onedio
Kerem Demirbay, İlkay Gündoğan’ı Övmeyi Abarttı: "G… Başı Ayrı Oynayan İnsan Değil"

Kerem Demirbay, İlkay Gündoğan’ı Övmeyi Abarttı: "G… Başı Ayrı Oynayan İnsan Değil"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.09.2025 - 08:35

Galatasaray’dan Eyüpspor’a transfer olan Kerem Demirbay, bu hafta sonu oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde TRT Spor’a açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ın yeni transfer İlkay Gündoğan’ı çok sevdiğini söyleyen Demirbay, “İlkay abi benim küçüklüğümü bilir. Onu anlatmak benim haddim değil açıkcası. Çok severim abimi. Gerçekten delikanlı, efendi birisidir. Yani böyle g… başı ayrı oynamaz” ifadelerini kullandı.

Kerem Demirbay'ın canlı yayında olduğunu unuttuğu anlar 👇

Kerem Demirbay'ın TRT Spor yayında küfür etmesi sosyal medyada da konuşuldu. 👇

twitter.com

'Hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya devam etmesi kahkaha attırdı.'

👇

twitter.com

'En romantik erkek.'

👇

twitter.com

'Kafa youtube bant yayına gitmiştir.'

👇

Osman kaya

o zaman Galatasaray'da gö.ü başı oynayan insnalar var

Grealish Ertuğrul

Galatasarayda oynarken fenere ve mert hakana ana avrat küfür eden ama fenere transfer olunca ben zaten doğuştan fenerliydim diyip mert hakanla sarmaş dolaş f... Devamını Gör

KirliÇıkı

övüyonmu sövüyonmu reis