Limak Camp Nou'yu Yetiştiremedi, Barcelona İlk Lig Maçına 6000 Kişilik Statta Çıkıyor

Hakan Karakoca
11.09.2025 - 14:12

Barcelona, yeni sezondaki ilk iç saha maçını planlandığı gibi yenilenen Nou Camp’ta değil, yalnızca 6 bin seyirci kapasitesine sahip Estadi Johan Cruyff’ta oynayacak. Kulüp, Pazar akşamı Valencia ile yapılacak karşılaşmanın Sant Joan Despi’deki bu stadyuma taşındığını açıkladı. Normalde Barcelona’nın rezerv ve kadın takımlarının kullandığı Johan Cruyff Stadı, bu kez A takımın sahnesi olacak. Bu durum, Katalan ekibinin taraftarları arasında şaşkınlık yarattı.

Kaynak - Athletic

Limak'ın aldığı ihalede inşaat bir türlü tamamlanmadı.

Nou Camp’ın yenilenme süreci yaklaşık 1,5 milyar Euro’ya mal olacak ve tamamlandığında kapasitenin 105 bin kişiye çıkması planlanıyor. Ancak açılış tarihleri defalarca ertelendi; başlangıçta Kasım 2024 hedeflenmiş, yeni sezona ise en az 27 bin kişilik kapasiteyle girilmesi amaçlanmıştı. La Liga yönetimi, Barcelona’ya uluslararası aradan sonraki ilk üç lig maçını deplasmanda oynama izni vererek zaman tanıdı. Öte yandan yerel basına göre şehir konseyi hâlâ gerekli inşaat ruhsatını onaylamış değil. Kulüp ise yaptığı son açıklamada, “Spotify Camp Nou’nun açılışı için gerekli idari izinleri almak üzere yoğun şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın stadı neden yetişmedi?

Barcelona, Ocak 2023’te Nou Camp’ın yenilenmesi için Türk inşaat şirketi Limak ile anlaşma sağladı. Başkan Joan Laporta’nın açıklamasına göre Limak, stadyumu kulübün 125. yıl dönümü olan Kasım 2024’te üçte iki kapasiteyle açmayı ve projeyi Haziran 2026’dan önce tamamlamayı taahhüt eden tek firma olmuştu. Ancak eski başkan Josep Maria Bartomeu döneminde görevlendirilen tüm mimar, mühendis ve danışmanlarla birlikte Japonya merkezli Nikken Sekkei mimarlık şirketinin projeden çekilmesi, bu takvimin gerçekçiliğini tartışmalı hale getirdi. Ayrıca yeni yöneticiler ile ortakların büyük bölümünün bu ölçekte bir projede deneyim sahibi olmaması ve Limak’ın daha önceki en büyük stadyum tecrübesinin 25 bin kişilik Mersin Arena ile sınırlı kalması dikkat çekti.

Satılan on binlerce kombine bilet, maça girebilecek 5710 Barcelona taraftarı...

Barcelona’nın yeni sezondaki ilk Şampiyonlar Ligi iç saha maçı 1 Ekim’de Paris Saint-Germain’e karşı oynanacak. UEFA, Katalan ekibine ilk karşılaşmayı deplasmanda oynama hakkı tanıdı. Ancak yönetim, gelir kaybı yaşamamak ve farklı bir sahaya taşınma zorunluluğunu ortadan kaldırmak için maçın Nou Camp’ta oynanmasını hedefliyor.

Kulüp yöneticisi Fort, “Alternatif stadyum senaryosunu düşünmüyoruz, 1 Ekim’de Camp Nou’da başlamayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı. 

Öte yandan İspanyol basını, resmi duyurunun yalnızca beş gün kala yapılmasını eleştirirken, Cadena Ser’in haberine göre Valencia taraftarlarına 290 bilet ayrıldı, Barcelona biletleri ise kombineli taraftarlar arasında çekilişle dağıtılacak.

