Limak Camp Nou'yu Yetiştiremedi, Barcelona İlk Lig Maçına 6000 Kişilik Statta Çıkıyor
Barcelona, yeni sezondaki ilk iç saha maçını planlandığı gibi yenilenen Nou Camp’ta değil, yalnızca 6 bin seyirci kapasitesine sahip Estadi Johan Cruyff’ta oynayacak. Kulüp, Pazar akşamı Valencia ile yapılacak karşılaşmanın Sant Joan Despi’deki bu stadyuma taşındığını açıkladı. Normalde Barcelona’nın rezerv ve kadın takımlarının kullandığı Johan Cruyff Stadı, bu kez A takımın sahnesi olacak. Bu durum, Katalan ekibinin taraftarları arasında şaşkınlık yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Limak'ın aldığı ihalede inşaat bir türlü tamamlanmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Barcelona'nın stadı neden yetişmedi?
Satılan on binlerce kombine bilet, maça girebilecek 5710 Barcelona taraftarı...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın