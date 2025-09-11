Limak Camp Nou'yu Yetiştiremedi, Barcelona İlk Lig Maçına 6000 Kişilik Statta Çıkıyor

Barcelona, Ocak 2023’te Nou Camp’ın yenilenmesi için Türk inşaat şirketi Limak ile anlaşma sağladı. Başkan Joan Laporta’nın açıklamasına göre Limak, stadyumu kulübün 125. yıl dönümü olan Kasım 2024’te üçte iki kapasiteyle açmayı ve projeyi Haziran 2026’dan önce tamamlamayı taahhüt eden tek firma olmuştu. Ancak eski başkan Josep Maria Bartomeu döneminde görevlendirilen tüm mimar, mühendis ve danışmanlarla birlikte Japonya merkezli Nikken Sekkei mimarlık şirketinin projeden çekilmesi, bu takvimin gerçekçiliğini tartışmalı hale getirdi. Ayrıca yeni yöneticiler ile ortakların büyük bölümünün bu ölçekte bir projede deneyim sahibi olmaması ve Limak’ın daha önceki en büyük stadyum tecrübesinin 25 bin kişilik Mersin Arena ile sınırlı kalması dikkat çekti.