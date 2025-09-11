Süper Lig'de Üç Büyüklerin En Genç Teknik Direktörleri
Süper Lig’de her dönemde genç teknik direktörlerin yükselişi dikkat çekiyor. Dinamik ve modern futbol anlayışlarıyla öne çıkan bu isimler, kulüplerin ilgisini çekiyor. Üç büyükler de zaman zaman genç antrenörlere şans vererek yeni bir vizyon deniyor.
Domenico Tedesco tercihi sonrası ligde üç büyüklerin en genç hocalarını Tivibu derledi.
Fenerbahçe, Domenico Tedesco tercihiyle dikkat çekti.
Daum, Türkiye'ye ilk geldiğinde henüz 39 yaşındaydı.
Burak Yılmaz sürpriz şekilde 38 yaşında göreve geldi.
Loachim Löw de 38 yaşında Türkiye'ye geldi.
Rıdvan Dilmen 37 yaşında Fenerbahçe teknik direktörü oldu.
Turhan Sofuoğlu 34 yaşında göreve geldi.
Hagi efsane olduğu kulüpte 39 yaşında teknik direktör oldu.
Bülent Korkmaz 40 yaşında Galatasaray teknik direktörü oldu.
Igor Tudor, 38 yaşında göreve geldi.
