Süper Lig'de Üç Büyüklerin En Genç Teknik Direktörleri

Stuttgart ile 1991-92 sezonunda Bundesliga şampiyonluğu yaşayan, ertesi yıl ise Almanya Süper Kupası’nı kazanan deneyimli çalıştırıcı, Ocak 1994’te Gordon Milne’nin ardından Beşiktaş’ın başına geçti. Siyah-beyazlı ekipte kısa sürede başarı yakalayan teknik adam, 1994’te Türkiye Kupası’nı müzeye götürdü. Bir sonraki sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferiyle başlayan Beşiktaş, 1994-95 sezonunu da Türkiye Ligi şampiyonu olarak tamamladı.

Genç yaşta yabancı teknik direktör olarak kazandığı bu başarı onu bizden biri yaptı ve defalarca ligimizde çalıştı.