Süper Lig'de Üç Büyüklerin En Genç Teknik Direktörleri

Hakan Karakoca
11.09.2025 - 12:03

Süper Lig’de her dönemde genç teknik direktörlerin yükselişi dikkat çekiyor. Dinamik ve modern futbol anlayışlarıyla öne çıkan bu isimler, kulüplerin ilgisini çekiyor. Üç büyükler de zaman zaman genç antrenörlere şans vererek yeni bir vizyon deniyor. 

Domenico Tedesco tercihi sonrası ligde üç büyüklerin en genç hocalarını Tivibu derledi. 

Kaynak - Tivibu

Fenerbahçe, Domenico Tedesco tercihiyle dikkat çekti.

Genç teknik direktöre güvenen Fenerbahçe üç büyüklerde kolay kolay tercih edilmeyen bir yolu seçti. Süper Lig'de Anadolu takımları sıklıkla bu yola gitse de üç büyüklerde genç teknik direktör sayısı parmakla gösterilecek kadar az. 

O isimlerin başarı oranı ise hayli düşük. 

İşte o isimler...

Daum, Türkiye'ye ilk geldiğinde henüz 39 yaşındaydı.

Stuttgart ile 1991-92 sezonunda Bundesliga şampiyonluğu yaşayan, ertesi yıl ise Almanya Süper Kupası’nı kazanan deneyimli çalıştırıcı, Ocak 1994’te Gordon Milne’nin ardından Beşiktaş’ın başına geçti. Siyah-beyazlı ekipte kısa sürede başarı yakalayan teknik adam, 1994’te Türkiye Kupası’nı müzeye götürdü. Bir sonraki sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferiyle başlayan Beşiktaş, 1994-95 sezonunu da Türkiye Ligi şampiyonu olarak tamamladı.

Genç yaşta yabancı teknik direktör olarak kazandığı bu başarı onu bizden biri yaptı ve defalarca ligimizde çalıştı.

Burak Yılmaz sürpriz şekilde 38 yaşında göreve geldi.

Futbolda dört büyük takımın formasını giydi, o hep Beşiktaşlı olduğunu söyledi. Beşiktaş'a futbolu bıraktıktan sonra yardımcı antrenör olarak Şenol Güneş'le döndü. Güneş'in gönderilmesinin ardından sallantıdaki yönetim Burak Yılmaz'la yola devam dedi ama bu hikaye çok uzun sürmedi.

Loachim Löw de 38 yaşında Türkiye'ye geldi.

Almanya Milli Takımı’yla birçok kupa kazanan eski teknik direktörü Joachim Löw, Aziz Yıldırım’ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe’nin ilk hoca tercihi oldu. 1998-1999 sezonunda sarı-lacivertlileri çalıştıran Alman teknik adam, takımı ligi 3. sırada bitirince sezon sonunda kulüple yollarını ayırdı.

Rıdvan Dilmen 37 yaşında Fenerbahçe teknik direktörü oldu.

1996-97 sezonunda Ali Şen’in davetiyle Fenerbahçe’de menajerlik görevine başlayan tecrübeli futbol insanı, sezon sonunda görevinden ayrıldıktan sonra bir süre televizyonlarda yorumculuk yaptı. 1998-99 sezonunda Türkiye 2. Futbol Ligi ekibi Vanspor’un başına geçen çalıştırıcı, takımı şampiyon yaparak Süper Lig’e taşıdı. 1999-2000 sezonunda ise Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğüne getirildi. Ancak sarı-lacivertliler namağlup olmasına rağmen UEFA Kupası’na MTK 'hezimetiyle' veda edince görevini bıraktı.

Turhan Sofuoğlu 34 yaşında göreve geldi.

Rıdvan Dilmen'den ayrılan koltuğa Zeman geldi. Zeman çok durmadan bir an önce kaçarcasına ülkesine döndü. Sezon içindeki son çare Turhan Sofuoğlu oldu. Sofuoğlu ile Fenerbahçe sezonu dördüncü tamamladı ve yollar ayrıldı.

Hagi efsane olduğu kulüpte 39 yaşında teknik direktör oldu.

Futbolu bıraktıktan hemen sonra Romanya Millî Takımı’nın başına geçen Gheorghe Hagi, burada istediği başarıyı yakalayamadı. Ardından Süper Lig ekiplerinden Bursaspor’u çalıştıran Hagi, uyum sorunu nedeniyle sezon bitmeden görevinden ayrıldı. Kısa bir süre sonra Fatih Terim’in istifası üzerine Galatasaray’ın teknik direktörlüğüne getirilen efsane isim, sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe’yi finalde 5-1 mağlup ederek Türkiye Kupası’nı kazandığı karşılaşmada kulübede yer aldı. Ligde ise istenen başarı gelmedi yollar ayrıldı.

Bülent Korkmaz 40 yaşında Galatasaray teknik direktörü oldu.

Galatasaray, 2008-2009 sezonunun ikinci yarısında 22. haftada teknik direktörlük görevine yeni bir ismi getirdi. 24 Şubat 2009’da sarı-kırmızılı kulüple 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik adam, ilk maçında Bordeaux’u 4-3 mağlup ederek takımını UEFA Kupası’nda bir üst tura taşıdı. Sonraki turda Hamburg ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak avantaj yakalasa da rövanşta rakibine kaybeden Galatasaray Avrupa’ya veda etti. 3 Haziran 2009’da ise yönetim kurulunun kararıyla teknik direktörün istifası kabul edilerek yollar ayrıldı.

Igor Tudor, 38 yaşında göreve geldi.

2016-17 sezonunun 20. haftasında Galatasaray ile anlaşan teknik direktör için sarı-kırmızılı kulüp, Karabükspor’a 150 bin Euro fesih bedeli ödedi. Takımıyla yeni bir döneme başlayan çalıştırıcı, 2017-18 sezonunun 16. haftasında Yeni Malatyaspor karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyetin ardından Galatasaray yönetimi tarafından görevden alındı.

Ayrılıkta Avrupa maçlarındaki dramatik sonuçlar da etkili olmuştu.

