Galatasaray'ın Kiralık Göndermek İstediği Yusuf Demir Zam İstedi
Galatasaray’ın 2022 yılında Rapid Wien’den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Yusuf Demir, beklentilerin çok uzağında kaldı. Geçen sezon 17 maçta görev yapan, bu sezon ise henüz hiç forma şansı bulamayan 22 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı yönetimi şaşkına çeviren bir talepte bulundu.
Gelecek vaat eden isim olarak kadroya katıldı.
Yusuf Demir kiralık gönderilmek istemesine ilginç bir cevapla dönüş yaptı.
