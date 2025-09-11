onedio
Galatasaray'ın Kiralık Göndermek İstediği Yusuf Demir Zam İstedi

Galatasaray'ın Kiralık Göndermek İstediği Yusuf Demir Zam İstedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.09.2025 - 10:38

Galatasaray’ın 2022 yılında Rapid Wien’den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Yusuf Demir, beklentilerin çok uzağında kaldı. Geçen sezon 17 maçta görev yapan, bu sezon ise henüz hiç forma şansı bulamayan 22 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı yönetimi şaşkına çeviren bir talepte bulundu.

Gelecek vaat eden isim olarak kadroya katıldı.

Gelecek vaat eden isim olarak kadroya katıldı.

Rapid Wien altyapısında yetişen bir dönem Barcelona'da da forma giyen Yusuf Demir önemli bir bonservis bedeliyle Galatasaray'a geldi. 

Bu sezon henüz forma şansı bulamayan oyuncu geçtiğimiz iki sezonda da istediği süreyi alamadı. 

Galatasaray'da 582 dakika resmi maçta görev alan Yusuf'u Galatasaray kiralık göndermek istiyor.

Yusuf Demir kiralık gönderilmek istemesine ilginç bir cevapla dönüş yaptı.

Yusuf Demir kiralık gönderilmek istemesine ilginç bir cevapla dönüş yaptı.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Galatasaray yönetimi, teknik ekibin raporu doğrultusunda Yusuf Demir’in yıllık ücretinin yarısını karşılamayı garanti ederek oyuncuyu kiralık göndermeyi planladı. Ancak genç futbolcu, kiralık transfer için yeni sözleşme yapılması halinde zam talebinde bulundu. Hâlihazırda 950 bin euro garanti ücret alan Demir’in, rakamı 1.2 milyon euroya çıkarmak istediği ve bu şartlarda sözleşme uzatabileceğini ilettiği belirtildi. Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin bu isteğe sıcak bakmadığı, oyuncunun geri adım atmaması halinde sezon sonunda yolların ayrılmasının gündemde olduğu kaydedildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
