Galatasaray'ın Kiralık Göndermek İstediği Yusuf Demir Zam İstedi

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Galatasaray yönetimi, teknik ekibin raporu doğrultusunda Yusuf Demir’in yıllık ücretinin yarısını karşılamayı garanti ederek oyuncuyu kiralık göndermeyi planladı. Ancak genç futbolcu, kiralık transfer için yeni sözleşme yapılması halinde zam talebinde bulundu. Hâlihazırda 950 bin euro garanti ücret alan Demir’in, rakamı 1.2 milyon euroya çıkarmak istediği ve bu şartlarda sözleşme uzatabileceğini ilettiği belirtildi. Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin bu isteğe sıcak bakmadığı, oyuncunun geri adım atmaması halinde sezon sonunda yolların ayrılmasının gündemde olduğu kaydedildi.