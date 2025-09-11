Mersin'deki Bir Genç, 1950'den 2025'e Basketbolun Dönüşümünü Video ile Gösterdi

1950’lerden bu yana basketbol, atletizm ve şov unsurları açısından büyük bir dönüşüm yaşadı. O yıllarda daha yavaş tempolu, set hücumlarına dayalı bir oyun ön plandayken, günümüzde atletizm seviyesi belirleyici hale geldi. Oyuncuların fiziksel kapasiteleri arttı; smaçlar, bloklar ve hızlı hücumlar basketbolun görselliğini yükseltti. NBA’in globalleşmesiyle birlikte şov yönü de öne çıktı.

Türkiye'den bir genç bu değişimi kısa bir video ile göstererek harika bir işe imza attı.

