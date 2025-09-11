onedio
Mersin'deki Bir Genç, 1950'den 2025'e Basketbolun Dönüşümünü Video ile Gösterdi

Mersin'deki Bir Genç, 1950'den 2025'e Basketbolun Dönüşümünü Video ile Gösterdi

11.09.2025 - 10:00

1950’lerden bu yana basketbol, atletizm ve şov unsurları açısından büyük bir dönüşüm yaşadı. O yıllarda daha yavaş tempolu, set hücumlarına dayalı bir oyun ön plandayken, günümüzde atletizm seviyesi belirleyici hale geldi. Oyuncuların fiziksel kapasiteleri arttı; smaçlar, bloklar ve hızlı hücumlar basketbolun görselliğini yükseltti. NBA’in globalleşmesiyle birlikte şov yönü de öne çıktı. 

Türkiye'den bir genç bu değişimi kısa bir video ile göstererek harika bir işe imza attı. 

Kaynak - YouTube/ozgursa

1950'den bugüne şutlar da koşular da şov da değişti...

1950'den bugüne şutlar da koşular da şov da değişti...

Basketbol, 1950’lerden bu yana atletizm ve şov unsurlarıyla büyük bir değişim yaşadı. Günümüzde smaçlar, bloklar ve hızlı hücumlarla daha görsel bir oyun oynanıyor. Bu dönüşümü Mersinli bir genç hazırladığı kısa video ile özetledi.

