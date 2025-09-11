Mersin'deki Bir Genç, 1950'den 2025'e Basketbolun Dönüşümünü Video ile Gösterdi
1950’lerden bu yana basketbol, atletizm ve şov unsurları açısından büyük bir dönüşüm yaşadı. O yıllarda daha yavaş tempolu, set hücumlarına dayalı bir oyun ön plandayken, günümüzde atletizm seviyesi belirleyici hale geldi. Oyuncuların fiziksel kapasiteleri arttı; smaçlar, bloklar ve hızlı hücumlar basketbolun görselliğini yükseltti. NBA’in globalleşmesiyle birlikte şov yönü de öne çıktı.
Türkiye'den bir genç bu değişimi kısa bir video ile göstererek harika bir işe imza attı.
1950'den bugüne şutlar da koşular da şov da değişti...
