Merserize Kelimesinin Kökeni Hangisinden Gelmektedir?

Merserize Kelimesinin Kökeni Hangisinden Gelmektedir?

25.12.2025 - 23:04

Kim Milyoner Olmak İster'in bugünkü yeni bölümünde yarışmacıya 200 bin TL değerinde bir soru soruldu. Yarışmacıya tekstil alanından bir soru yöneltildi ve şu soru soruldu: Merserize kelimesinin kökeni hangisinden gelmektedir?

İşte bu sorunun cevabı!

Merserize kelimesinin kökeni hangisinden gelmektedir?

Merserize kelimesinin kökeni hangisinden gelmektedir?

A: İngiliz bir bilim insanından

B: Marmara Denizi'nden

C: Alman bir otomobil markasından

D: Rize ilinden

Doğru Cevap: A, İngiliz bir bilim insanından.

Merserize kelimesi, John Mercer 'İngiliz boya sanayicisi (19. yy)' özel adından türetilmiştir.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
