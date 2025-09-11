Ali Koç'un Açıklamaları Yine Çok Konuşulacak: "Tedesco Kumar" Diyen Taraftara "Hayat Kumar" Dedi

Ali Koç'a sorular yönelten taraftarlar hiç olmadığı kadar net cevaplar almayı sürdüyor. Mourinho'nun ayrılış sürecine dair gelen soruda taraftarın 'Mourinho gitmeden, 'Böyle felaket yönetim veyahut transfer listesi olduğunu düşünmüyorum' dedi.' demesi üzerine Ali Koç, 'Felaket yönetim demedi niye abartıyorsun' dedi.

Tedesco'nun kumar olduğunu söyleyen taraftara da Ali Koç 'Hayat kumar' dedi.