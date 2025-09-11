onedio
Ali Koç'un Açıklamaları Yine Çok Konuşulacak: "Tedesco Kumar" Diyen Taraftara "Hayat Kumar" Dedi

Ali Koç'un Açıklamaları Yine Çok Konuşulacak: "Tedesco Kumar" Diyen Taraftara "Hayat Kumar" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.09.2025 - 08:32

Kongre öncesi Ali Koç taraftarlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Ali Koç'a sorular soran taraftarlar yaşanan son süreçlere dair de en net bilgileri alıyor. Tedesco tercihi ve Mourinho'nun ayrılışına dair sorularda Ali Koç oldukça net cevaplar vermeyi sürdürdü.

Ali Koç taraftarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Ali Koç taraftarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Ali Koç'a sorular yönelten taraftarlar hiç olmadığı kadar net cevaplar almayı sürdüyor. Mourinho'nun ayrılış sürecine dair gelen soruda taraftarın 'Mourinho gitmeden, 'Böyle felaket yönetim veyahut transfer listesi olduğunu düşünmüyorum' dedi.' demesi üzerine Ali Koç, 'Felaket yönetim demedi niye abartıyorsun' dedi. 

Tedesco'nun kumar olduğunu söyleyen taraftara da Ali Koç 'Hayat kumar' dedi.

Ali Koç'un açıklamaları yine çok konuşulacak:

Yorum Yazın