Ali Koç'un Açıklamaları Yine Çok Konuşulacak: "Tedesco Kumar" Diyen Taraftara "Hayat Kumar" Dedi
Kongre öncesi Ali Koç taraftarlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Ali Koç'a sorular soran taraftarlar yaşanan son süreçlere dair de en net bilgileri alıyor. Tedesco tercihi ve Mourinho'nun ayrılışına dair sorularda Ali Koç oldukça net cevaplar vermeyi sürdürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ali Koç taraftarla bir araya gelmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ali Koç'un açıklamaları yine çok konuşulacak:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın