Ergin Ataman, Cedi Osman'ın Sağlık Durumunun Yunanistan Maç Saatinde Belli Olacağını Açıkladı
İsveç maçında yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Cedi Osman'dan henüz olumlu bir haber gelmedi. Bugün basına açıklamalarda bulunan Ergin Ataman ise korkuları bir kat daha artırdı.
Ataman, Cedi'nin durumunun maç saatinde belli olacağını açıkladı.
İsveç maçında sakatlanan Cedi Osman'ın tedavisine devam ediyor.
Ergin Ataman'ın açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
