Ergin Ataman, Cedi Osman'ın Sağlık Durumunun Yunanistan Maç Saatinde Belli Olacağını Açıkladı

Ataman bugün yaptığı açıklamada Cedi'nin durumunun maç saatinde belli olacağını söyledi. TRT Spor'a ve uluslararası basına konuşan Ataman, 'Doktorların en çok süphelendikleri konu stres kırığıydı. Öyle bir görüntü vardı. En son çekilen MR'da stres kırığı yok çok şükür. Kemik ödemi var. Ayağının üstüne basmakta zorlanıyor. Çok yoğun bir tedaviyle maça hazırlamaya çalışıyorlar. İki gün antrenmanlara çıkarmayacağız. Gidişata göre bakacağız. Cedi oynamak istiyor ama çok ciddi bir sakatlığı var. Bugün ve yarın maç oynansaydı Cedi olmazdı.' dedi.