Kalecileri Kırmızı Kart Gördükten Sonra Eldiveni Giyerek İz Bırakan Futbolcular

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.09.2025 - 21:32

Kalecilerin gördüğü kırmızı kartlar zaman zaman dramatik sonuçlar yaratabiliyor. Bazen penaltıya dönüşen kartlar, bazen takımın eksik kalması sonucu düşen dirençler... Her zaman bu kartlar iz bırakıyor. Bir de takımın oyuncu değiştirme hakkı bittiyse o zaman çok daha unutulmaz anlar ortaya çıkıyor; defans, orta saha ya da forvet oynayan isimler eldiveni giyerek kaleye geçiyor. 

Avrupa ve ülkemizde ilk akla gelen bu anları derledik...

Unutulmaz örneklerden biri Pancu...

Oscar Cordoba'nın Fenerbahçe karşısında kırmızı kart görmesiyle işler rayından çıkmıştı. Kadıköy'de zaten favori olan Fenerbahçe, bu kartla daha da avantaj yakalamıştı. 

Ancak beklenen olmadı; Beşiktaş 'kalecisiz' olarak Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yendi ve Pancu'nun adı Kadıköy Panteri oldu.

Galatasaray’ın Elazığspor deplasmanında 1-0 kazandığı maçın son dakikaları unutulmaz anlara sahne oldu. Serdar Gürler’in yerde kalması sonrası hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterip Muslera’yı kırmızı kartla oyundan attı. Değişiklik hakkını kullanmış olan Galatasaray’da kaleye Felipe Melo geçti. Kaleci kazağını giyen Melo, Göksu’nun kullandığı penaltıyı köşeden çıkararak tarihi bir kurtarışa imza attı.

'Volkan ne yaptın...' Bu ses hala o maçı canlı izleyenlerin kulaklarında çınlıyor. Çek Cumhuriyeti maçında sinirlerine hakim olamayan Volkan Demirel, Koller'e müdahalesiyle kartı görünce hayati maçta kaleye Tuncay geçmişti. Tuncay Şanlı turnuvanın tek gol yemeyen kalecisi olarak o günü şöyle anlattı: 

'Kaleye geçme niyetim yoktu ki. Cesaret edilecek bir şey değil. Sonra Fatih Hoca ile göz göze geldik... Bizi o kadar iyi tanıyordu ki bakışlarıyla biz ne yapacağımızı biliyorduk. Bir şey söylemesine gerek yoktu. Göz göze geldik, ben geçeyim mi diye el işareti yaptım. O da evet anlamında işaret yaptı. Yapınca eldivenleri aldım.'

Brezilyalı sağ bek Dani Alves, kupa organizasyonundaki Sochaux maçında kaleci Kevin Trapp kırmızı kart gördükten sonra kaleci forması ve eldivenleri giymişti. 

Paris Saint-Germain’in Fransa Kupası’nda Sochaux’u 4-1 yendiği karşılaşmada, Neymar’ın yokluğunda hat-trick yapan Angel Di Maria tüm manşetleri alacakken manşetlerde Dani Alves vardı.

Tottenham forması giyen Harry Kane, 2014’te Avrupa Ligi’nde Asteras Tripolis’e karşı unutulmaz bir performans sergilemişti. O maçta rakip ağlara üç gol bırakarak hat-trick yapan Kane, 87. dakikada kaleci Hugo Lloris’in kırmızı kart görmesiyle kaleye geçmişti.

Kaleci forması ve eldivenleri takan İngiliz yıldız, maçın son anlarında rakibin kullandığı serbest vuruşta topu elinden kaçırarak gol yemişti. Buna rağmen hem attığı goller hem de kaleye geçerek takımı için sorumluluk alması, Kane’in kariyerinde taraftarların unutmadığı anlardan biri olmuştu.

Kyle Walker, 2019 yılında Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’nin Atlanta ile deplasmanda oynadığı maçta kaleye geçmişti. Maçın son bölümlerinde önce Ederson sakatlanarak oyundan çıkmış, yerine Claudio Bravo girmişti. Ancak Bravo da kırmızı kart görünce City’nin kalede oyuncusu kalmamıştı.

Bu kritik anda sahneye çıkan isim sağ bek Kyle Walker olmuştu. Kaleci forması ve eldivenleri giyen Walker, kalan dakikalarda City kalesini savundu. Hatta Atalanta’nın kullandığı bir serbest vuruşta topu başarılı şekilde kurtararak takımına büyük destek vermişti. Walker’ın bu sıra dışı performansı, maçın unutulmaz anları arasında yerini almıştı.

Rio Ferdinand, Manchester United forması giydiği dönemde kaleye geçmesiyle de hatırlanan nadir savunmacılardan biri olmuştu. 2008 yılında Old Trafford’da Portsmouth ile oynanan FA Cup maçında kaleci Tomasz Kuszczak kırmızı kart görünce, United’ın oyuncu değişiklik hakkı da dolmuştu. Bu durumda kaleye geçen isim Rio Ferdinand olmuştu.

Tecrübeli stoper, kaleci forması ve eldivenleri giyerek kalan dakikalarda takımını kurtarmaya çalışmıştı. Ancak kendisine karşı kullanılan penaltıyı engelleyememiş, David James’in koruduğu Portsmouth kalesi o gün gole geçit vermemişti. United elenmişti ama Ferdinand’ın kaleye geçmesi ve gösterdiği çaba, maçı izleyen futbolseverlerin hafızasında yer etmişti.

John Terry, Chelsea kariyerinde unutulmaz anlardan birini kaleye geçerek yaşamıştı. 2006 yılında Chelsea’nin Reading ile oynadığı Premier Lig maçında önce kaleci Petr Cech ağır bir sakatlık geçirmiş, ardından oyuna giren yedek kaleci Carlo Cudicini de kırmızı kart görmüştü.

Kalecisiz kalan Chelsea’de sahneye çıkan isim kaptan John Terry olmuştu. Savunmadaki liderliğiyle tanınan Terry, bu kez kaleci eldivenlerini giyip direkler arasına geçmişti. Kalan dakikalarda Reading’in baskısına rağmen kaleyi başarıyla savunmuş, kritik topları uzaklaştırarak takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasına katkı sağlamıştı.

Petr Cech bu maçın ardından kask takarak futbola devam etmişti.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
