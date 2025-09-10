Kalecileri Kırmızı Kart Gördükten Sonra Eldiveni Giyerek İz Bırakan Futbolcular
Kalecilerin gördüğü kırmızı kartlar zaman zaman dramatik sonuçlar yaratabiliyor. Bazen penaltıya dönüşen kartlar, bazen takımın eksik kalması sonucu düşen dirençler... Her zaman bu kartlar iz bırakıyor. Bir de takımın oyuncu değiştirme hakkı bittiyse o zaman çok daha unutulmaz anlar ortaya çıkıyor; defans, orta saha ya da forvet oynayan isimler eldiveni giyerek kaleye geçiyor.
Avrupa ve ülkemizde ilk akla gelen bu anları derledik...
Unutulmaz örneklerden biri Pancu...
Kaleye geçti ve penaltıyı kurtardı.
EURO 2008'in gol yemeyen tek kalecisi...
Manşetleri hat-trick yapan oyuncudan aldı.
Harry Kane, üç gol atıp kaleye geçti...
Talihsizlikler üst üste...
Aldığı sorumluluk turu geçmeye yetmedi.
Petr Cech'in kaska mahkum olduğu maç...
