Kalecileri Kırmızı Kart Gördükten Sonra Eldiveni Giyerek İz Bırakan Futbolcular

Oscar Cordoba'nın Fenerbahçe karşısında kırmızı kart görmesiyle işler rayından çıkmıştı. Kadıköy'de zaten favori olan Fenerbahçe, bu kartla daha da avantaj yakalamıştı.

Ancak beklenen olmadı; Beşiktaş 'kalecisiz' olarak Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yendi ve Pancu'nun adı Kadıköy Panteri oldu.