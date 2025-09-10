onedio
article/comments
Real Madrid'in Yıldızı Kylian Mbappe Çok Parası Olduğu İçin Çok Derdi Olduğunu Açıkladı

10.09.2025 - 18:33

Kylian Mbappé, ülkesinin en prestijli yayınlarından L'equipe için özel bir röportaj verdi. Mbappe futbola duyduğu tutkusu olmasa futbol dünyasının onu çoktan “iğrendireceğini” itiraf etti. Fransa ve Real Madrid’in yıldızı ayrıca bir çocuğu olursa onu asla kendi izinden gitmesi için teşvik etmeyeceğini söyledi.

L’Équipe dergisinin yenilenen sayısı için yapılan bu özel röportaj, Mbappé’nin Fransa formasıyla çıktığı 92. maçında 52. golünü atarak takıma İzlanda karşısında 2-1’lik galibiyet getirdiği ve Thierry Henry’nin gol rekorunu geçtiği saatlerin ardından yayımlandı.

Mbappe dertleri olduğunu söyledi.

Kaynak - Guardian/L'equipe

O, Fransa ve Real Madrid'in süper starı ama futboldaki düzen sebebiyle oldukça dertli.

Sitem dolu röportajında Mbappé, L’Équipe’e futbol dünyasından dert yandı: 

“Futbol dünyası konusunda kaderciyim ama hayat konusunda değilim. Hayat harika. Futbol ise olduğu gibi. Stadyuma giden insanların şanslı olduğunu, sadece bir gösteri izlediklerini ama perde arkasında neler olduğunu bilmediklerini söylemeyi seviyorum. Açıkçası bu tutkum olmasaydı futbol dünyası çoktan beni iğrendirmişti. Bu, yaşadığımız dünya ve bunu değiştiremeyiz. Bir çocuğuma asla futbol dünyasına girmesini tavsiye etmem.”

Mbappe, dertlerinin parasıyla paralel olduğunu iddia etti.

“Ne kadar çok paran olursa o kadar çok problemin olur” diyen 26 yaşındaki oyuncu, “Bazı insanlar senin hayatının değiştiğini görmez; seni hâlâ çocukkenki hâlinle hatırlamak ister. Ama artık aynı kişi değilsin. Sorumlulukların, taahhütlerin, bir işin, cevap vermen gereken insanlar var…” ifadelerini kullandı.

