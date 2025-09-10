Real Madrid'in Yıldızı Kylian Mbappe Çok Parası Olduğu İçin Çok Derdi Olduğunu Açıkladı
Kylian Mbappé, ülkesinin en prestijli yayınlarından L'equipe için özel bir röportaj verdi. Mbappe futbola duyduğu tutkusu olmasa futbol dünyasının onu çoktan “iğrendireceğini” itiraf etti. Fransa ve Real Madrid’in yıldızı ayrıca bir çocuğu olursa onu asla kendi izinden gitmesi için teşvik etmeyeceğini söyledi.
L’Équipe dergisinin yenilenen sayısı için yapılan bu özel röportaj, Mbappé’nin Fransa formasıyla çıktığı 92. maçında 52. golünü atarak takıma İzlanda karşısında 2-1’lik galibiyet getirdiği ve Thierry Henry’nin gol rekorunu geçtiği saatlerin ardından yayımlandı.
Mbappe dertleri olduğunu söyledi.
O, Fransa ve Real Madrid'in süper starı ama futboldaki düzen sebebiyle oldukça dertli.
Mbappe, dertlerinin parasıyla paralel olduğunu iddia etti.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
