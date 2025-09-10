onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır'dan Icardi'ye Kilo Eleştirisi ve Hamam Tavsiyesi

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır'dan Icardi'ye Kilo Eleştirisi ve Hamam Tavsiyesi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.09.2025 - 17:30

Mauro Icardi son günlerde kilolarıyla sosyal medyada eleştiri konusu oluyor. Arjantinli yıldız bu durumu reddetse de kiloları divan kuruluna kadar geldi. Daha önceki divan toplantılarında da dikkat çekici açıklamaları olan Turcan Bolayır, bu kez Icardi'yi hem kiloları sebebiyle uyardı hem de bir tavsiye verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mauro Icardi, formasına kavuştu ve sonradan girerek gollerini de atıyor ama kiloları göze çarpıyor.

Mauro Icardi, formasına kavuştu ve sonradan girerek gollerini de atıyor ama kiloları göze çarpıyor.

Sosyal medyada sıkça gündeme getirilen kiloları bu kez Galatasaray Divan Kurulu'nda konuşuldu. Turcan Bolayır, özel hayatını bir yana koyarak, kilolarının kendisini ve camiayı ilgilendirdiğini söyledi. Bolayır, Icardi'ye Galatasaray Hamamı'nı tavsiye etti. 

Bolayır, konuşmasında 'Galatasaray Lisesi'nin yanında bizim Galatasaray Hamamı var. Bizim Icardi'yi bir oraya sokmak lazım. Fazla kiloları var, hiç hoşuma gitmiyor. 'Kilolarımla da oynarım' diyormuş, hayır efendim oynayamazsın. Hamam gireceksin o kiloları atacaksın'

'Rakip çözülmüş, defansı düşmüş, bitime 10 dakika kala girip gol atıyor. Ondan sonra Icardi gollerine başladı diyor medya. Böyle mi olur? Çık bir çabala, birkaç kere yerde kal. Çabaladığını görelim, koş, koştur, uçarak vur. Böyle olmaz.' ifadelerine yer verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın