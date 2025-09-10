Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır'dan Icardi'ye Kilo Eleştirisi ve Hamam Tavsiyesi

Sosyal medyada sıkça gündeme getirilen kiloları bu kez Galatasaray Divan Kurulu'nda konuşuldu. Turcan Bolayır, özel hayatını bir yana koyarak, kilolarının kendisini ve camiayı ilgilendirdiğini söyledi. Bolayır, Icardi'ye Galatasaray Hamamı'nı tavsiye etti.

Bolayır, konuşmasında 'Galatasaray Lisesi'nin yanında bizim Galatasaray Hamamı var. Bizim Icardi'yi bir oraya sokmak lazım. Fazla kiloları var, hiç hoşuma gitmiyor. 'Kilolarımla da oynarım' diyormuş, hayır efendim oynayamazsın. Hamam gireceksin o kiloları atacaksın'

'Rakip çözülmüş, defansı düşmüş, bitime 10 dakika kala girip gol atıyor. Ondan sonra Icardi gollerine başladı diyor medya. Böyle mi olur? Çık bir çabala, birkaç kere yerde kal. Çabaladığını görelim, koş, koştur, uçarak vur. Böyle olmaz.' ifadelerine yer verdi.