Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır'dan Icardi'ye Kilo Eleştirisi ve Hamam Tavsiyesi
Mauro Icardi son günlerde kilolarıyla sosyal medyada eleştiri konusu oluyor. Arjantinli yıldız bu durumu reddetse de kiloları divan kuruluna kadar geldi. Daha önceki divan toplantılarında da dikkat çekici açıklamaları olan Turcan Bolayır, bu kez Icardi'yi hem kiloları sebebiyle uyardı hem de bir tavsiye verdi.
Mauro Icardi, formasına kavuştu ve sonradan girerek gollerini de atıyor ama kiloları göze çarpıyor.
