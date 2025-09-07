onedio
Hidayet Türkoğlu’dan TRT'ye Tepki: “İşin Başındaki Liyakatsizler Böyle Hatalar Yapıyor”

Hidayet Türkoğlu’dan TRT'ye Tepki: “İşin Başındaki Liyakatsizler Böyle Hatalar Yapıyor”

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.09.2025 - 21:05

Ergin Ataman'ın TRT'ye sitem ederek TRT Spor Yıldız'da yayınlanan maç sonunda 'Bu maçın rahat geçeceğini herhalde siz de hissettiniz ve bizi TRT Spor'dan TRT Spor Yıldız'a attınız. Yine de bu takım, finale doğru gidiyor. Umarım TRT 1'e doğru gideriz.' demesinin ardından bir tepki de Hidayet Türkoğlu'ndan geldi. 

Türkoğlu da yayın politikası sebebiyle TRT'deki görevlilere yüklendi.

TRT Spor Yıldız'da yayınlanan maçın ardından Ataman, TRT'ye tepki göstermişti.

Voleybol milli takımının maçları TRT 1'den yayınlanırken basketbolda bir maçın TRT Spor Yıldız'dan yayınlanması tepkilere neden olmuştu. Ataman, 'Bu maçın rahat geçeceğini herhalde siz de hissettiniz ve bizi TRT Spor'dan TRT Spor Yıldız'a attınız. Yine de bu takım, finale doğru gidiyor. Umarım TRT 1'e doğru gideriz.' diyerek kurumu eleştirmişti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu da topa girdi.

Hidayet Türkoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada durumu 'işin başındaki liyakatsizlerin hatası' diyerek yorumladı. 

Türkoğlu, konuyla ilgili ”Ben yayıncı kuruluş hakkında konuşmak istemiyorum. Biz hiçbir zaman bir ayrıcalık istediğimizi dile getirmedik. Zaten sporcularımız her mecrada konuşulan, saygı gören oyuncular. Bu anlamda düşünen insanların o kurumlarda olmaması gerektiğine inanan bir insanım ben. Bu forma da 85 milyonu temsil ediyor, diğer formalar da 85 milyonu temsil ediyor. İnsanların bir şeyi bilmesi gerekir. Ülkemizi tek çatı altında toplayan her zaman spor, milli takım olmuştur. Hangi branş olursa olsun… Ama dediğim gibi maalesef şu an işin başında olan liyakatsiz insanlar böyle hatalar yaptılar” cevabını verdi.

