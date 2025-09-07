Hidayet Türkoğlu’dan TRT'ye Tepki: “İşin Başındaki Liyakatsizler Böyle Hatalar Yapıyor”

Hidayet Türkoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada durumu 'işin başındaki liyakatsizlerin hatası' diyerek yorumladı.

Türkoğlu, konuyla ilgili ”Ben yayıncı kuruluş hakkında konuşmak istemiyorum. Biz hiçbir zaman bir ayrıcalık istediğimizi dile getirmedik. Zaten sporcularımız her mecrada konuşulan, saygı gören oyuncular. Bu anlamda düşünen insanların o kurumlarda olmaması gerektiğine inanan bir insanım ben. Bu forma da 85 milyonu temsil ediyor, diğer formalar da 85 milyonu temsil ediyor. İnsanların bir şeyi bilmesi gerekir. Ülkemizi tek çatı altında toplayan her zaman spor, milli takım olmuştur. Hangi branş olursa olsun… Ama dediğim gibi maalesef şu an işin başında olan liyakatsiz insanlar böyle hatalar yaptılar” cevabını verdi.