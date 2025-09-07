Hidayet Türkoğlu’dan TRT'ye Tepki: “İşin Başındaki Liyakatsizler Böyle Hatalar Yapıyor”
Ergin Ataman'ın TRT'ye sitem ederek TRT Spor Yıldız'da yayınlanan maç sonunda 'Bu maçın rahat geçeceğini herhalde siz de hissettiniz ve bizi TRT Spor'dan TRT Spor Yıldız'a attınız. Yine de bu takım, finale doğru gidiyor. Umarım TRT 1'e doğru gideriz.' demesinin ardından bir tepki de Hidayet Türkoğlu'ndan geldi.
Türkoğlu da yayın politikası sebebiyle TRT'deki görevlilere yüklendi.
TRT Spor Yıldız'da yayınlanan maçın ardından Ataman, TRT'ye tepki göstermişti.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu da topa girdi.
