Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Şampiyon Olamadığımız İçin Özür Dileriz" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.09.2025 - 19:31

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası sonrası TRT mikrofonlarına konuştu. Gümüş madalya alarak turnuva tarihinde bir ilke imza atan millilerimiz, altın madalyayı kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor. 

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 'Şampiyon olamadığımız için özür dileriz' diyerek duygusal bir konuşma yaptı.

Mehmet Akif Üstündağ, final maçının ardından duygusal bir konuşma ile "özür diledi".

Mehmet Akif Üstündağ, gümüş madalya alan takımımızı kutladı ve TRT mikrofonlarına şunları söyledi:

'Ben bugün buraya gelmemizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Dünya ikincisiyiz, final oynadık, gümüş madalya aldık. Çok üzüldük. Halkımızı da üzdük. Şampiyon olmadığımız için özür diliyorum.

Çok ucuz hatalarla kaybettik. Ama hiçkimse böyle hata yapmayı istemez, sporun içinde bunlar var. Ben staffıyla, kaptana ayrı bir parantez açıyorum kaptan + bütün oyuncular son topa kadar ellerinden gelen her şeyi yaptı.

Geldik, final oynadık. İtalya yenilmeyecek bir takım değil ama maalesef burada kaybettik. Kürsüde yer almadığımız turnuva kalmadı. Bir tek Olimpiyat haricinde. 2028 Los Angeles'ta da İnşallah bu takım kürsüde yer alır. Türk voleybolunun geldiği yerin alkışlanması gerek. Herkese çok teşekkürler.'

