Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Şampiyon Olamadığımız İçin Özür Dileriz" Dedi
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası sonrası TRT mikrofonlarına konuştu. Gümüş madalya alarak turnuva tarihinde bir ilke imza atan millilerimiz, altın madalyayı kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 'Şampiyon olamadığımız için özür dileriz' diyerek duygusal bir konuşma yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mehmet Akif Üstündağ, final maçının ardından duygusal bir konuşma ile "özür diledi".
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın