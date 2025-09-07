İlkin Aydın'dan "Gümüş Madalya" Sonrası "Değersizleştirmeyelim" Uyarısı

A Milli Takım’ın genç yıldızlarından İlkin Aydın, Dünya Şampiyonası finalinin ardından duygularını paylaştı. İtalya’ya 3-2 kaybedilen maç sonrası gümüş madalya kazanan millilerin başarısına dikkat çeken Aydın, şu ifadeleri kullandı:

'En çok biz istiyoruz şampiyonluğu ama ikincilik, üçüncülük de değersizleştirilecek şeyler değil. Maçın verdiği duyguyla şu an biraz düşük görünüyoruz ama çok büyük bir başarı.

Gurur duyuyoruz ülkemizi bu seviyede temsil ettiğimiz için. Tüm arkadaşlarımı ve staffı tebrik ediyorum. Yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum.'

İlkin Aydın’ın sözleri de milli takımın tarihi gümüş madalyasının ardından moral veren açıklamalar arasına girdi.