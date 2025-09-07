onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
İlkin Aydın'dan "Gümüş Madalya" Sonrası "Değersizleştirmeyelim" Uyarısı

İlkin Aydın'dan "Gümüş Madalya" Sonrası "Değersizleştirmeyelim" Uyarısı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.09.2025 - 19:10

İlkin Aydın, dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandığımız maçın ardından duygusal açıklamalarda bulundu. 

Dünya Şampiyonası'ndaki ilk madalyamızı almanın sevincini yaşayan İlkin, 'ikincilik, üçüncülük değersizleştirilecek bir şey değil' dedi. 

İlkin Aydın'ın TRT ekranlarına yaptığı açıklamalar beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlkin Aydın'dan gurur açıklaması...

İlkin Aydın'dan gurur açıklaması...

A Milli Takım’ın genç yıldızlarından İlkin Aydın, Dünya Şampiyonası finalinin ardından duygularını paylaştı. İtalya’ya 3-2 kaybedilen maç sonrası gümüş madalya kazanan millilerin başarısına dikkat çeken Aydın, şu ifadeleri kullandı:

'En çok biz istiyoruz şampiyonluğu ama ikincilik, üçüncülük de değersizleştirilecek şeyler değil. Maçın verdiği duyguyla şu an biraz düşük görünüyoruz ama çok büyük bir başarı.

Gurur duyuyoruz ülkemizi bu seviyede temsil ettiğimiz için. Tüm arkadaşlarımı ve staffı tebrik ediyorum. Yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum.'

İlkin Aydın’ın sözleri de milli takımın tarihi gümüş madalyasının ardından moral veren açıklamalar arasına girdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
11
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın