onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.12.2025 - 15:24

Geçtiğimiz hafta halen daha alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? X'in mizah gurmeleri en çok hangi paylaşımlara etkileşim vermiş? Ekran süreleri arşa çıkanlar en çok nelere gülmüş?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

Çevreyi bir biz kirletiyoruz zaten.

Çevreyi bir biz kirletiyoruz zaten.
twitter.com

Devam edelim...

Devam edelim...
twitter.com

Bilimsel açıklama geldi.

Bilimsel açıklama geldi.
twitter.com

Haftanın en çok dikkat çeken paylaşımlarından biri de buydu.

Haftanın en çok dikkat çeken paylaşımlarından biri de buydu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aşırı kalıcı yaz saati de gündemde.

Aşırı kalıcı yaz saati de gündemde.
twitter.com

Hanımcılıkta zirve!

Hanımcılıkta zirve!

Adam Ali Kaptan olabilir mi?

Adam Ali Kaptan olabilir mi?
twitter.com

Biraz da magazin...

Biraz da magazin...
twitter.com

Yemeğe hakaret...

Yemeğe hakaret...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çok doğru...

Çok doğru...
twitter.com

Hafif bir ego olmuş...

Hafif bir ego olmuş...
twitter.com

Hep şov...

Hep şov...
twitter.com

Sırayla...

Sırayla...
twitter.com

Medya yazmaz bunları...

Medya yazmaz bunları...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın