article/comments
Filenin Sultanları'nda Kaptan Eda Erdem "İçim Buruk Değil" Dedi

Filenin Sultanları'nda Kaptan Eda Erdem "İçim Buruk Değil" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.09.2025 - 18:31

Millilerimiz, Dünya Şampiyonası'nı ikinci tamamlayarak gümüş madalyayı aldı. Gümüş madalya töreninden sonra sporcularımızın buruk gururu ekranlara da yansımıştı. 

Eda Erdem de maç sonunda TRT mikrofonlarına bu duyguyu anlattı ve 'İçim buruk değil' dedi. Eda Erdem gelecek adına umut veren açıklamalar yaptı.

Eda Erdem, "Bu arma altında mücadele etmekten gurur duyuyorum" dedi.

Eda Erdem, "Bu arma altında mücadele etmekten gurur duyuyorum" dedi.

Eda Erdem, TRT mikrofonlarına sıcağı sıcağına şu açıklamaları yaptı: 

'İçim buruk değil. Çünkü burada kaybetmeden kazanmayı öğrenemiyorsunuz. İtalya altına ulaştı bugün ama geçmişte onlar da benzer üzüntüleri yaşadılar. 

Çok güzel mücadele vardı, büyük bir başarı bu. Bunun farkındayız bu yüzden üzgün değiliz. Şanslar yüzde elli elliydi, bu biraz üzüyor belki. Ama kısmet böyleymiş

Biz adım adım ilerliyoruz. Biz burada yeniyiz. Herkesin emeğine sağlık.

Sahada her şeyimi vermeye çalışıyorum. Beni her zaman oynatan hoca ve sistem. Bana burada verilen rol. O yüzden ben de keyif alarak oynuyorum. Benim performansım takıma bağlı tamamen.

Bu arma altında mücadele vermekten gurur duyuyorum. 

En iyi orta oyuncu seçildim, teşekkür ederim. 38 yaşında oynadığım şampiyonada en iyilerden seçilmek büyük mutluluk. Kendimle gurur duyuyorum. Hem de şaşırıyorum umarım güzel örnek oluyorumdur.'

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Yorum Yazın