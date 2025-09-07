Filenin Sultanları'nda Kaptan Eda Erdem "İçim Buruk Değil" Dedi
Millilerimiz, Dünya Şampiyonası'nı ikinci tamamlayarak gümüş madalyayı aldı. Gümüş madalya töreninden sonra sporcularımızın buruk gururu ekranlara da yansımıştı.
Eda Erdem de maç sonunda TRT mikrofonlarına bu duyguyu anlattı ve 'İçim buruk değil' dedi. Eda Erdem gelecek adına umut veren açıklamalar yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eda Erdem, "Bu arma altında mücadele etmekten gurur duyuyorum" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın