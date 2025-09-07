Filenin Sultanları'nda Kaptan Eda Erdem "İçim Buruk Değil" Dedi

Eda Erdem, TRT mikrofonlarına sıcağı sıcağına şu açıklamaları yaptı:

'İçim buruk değil. Çünkü burada kaybetmeden kazanmayı öğrenemiyorsunuz. İtalya altına ulaştı bugün ama geçmişte onlar da benzer üzüntüleri yaşadılar.

Çok güzel mücadele vardı, büyük bir başarı bu. Bunun farkındayız bu yüzden üzgün değiliz. Şanslar yüzde elli elliydi, bu biraz üzüyor belki. Ama kısmet böyleymiş

Biz adım adım ilerliyoruz. Biz burada yeniyiz. Herkesin emeğine sağlık.

Sahada her şeyimi vermeye çalışıyorum. Beni her zaman oynatan hoca ve sistem. Bana burada verilen rol. O yüzden ben de keyif alarak oynuyorum. Benim performansım takıma bağlı tamamen.

Bu arma altında mücadele vermekten gurur duyuyorum.

En iyi orta oyuncu seçildim, teşekkür ederim. 38 yaşında oynadığım şampiyonada en iyilerden seçilmek büyük mutluluk. Kendimle gurur duyuyorum. Hem de şaşırıyorum umarım güzel örnek oluyorumdur.'